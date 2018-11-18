Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, taraftarın oyuncuları protesto etmesinin yanı sıra kendisine yönelik eleştirilere de sert tepki gösterdi. Vodafone Park'ta gerçekleştirilen toplantıda konuşan Orman, "Biz Beşiktaş'ı Dolmabahçe Sarayı'ndan değil, Çağlayan Adliyesi'nden aldık" dediği konuşmasında, "Kırgınlıklarım, kızgınlıklarım, genetiğimden gelen şeyler var. Pankart asıyorlar. 'Gideceksin, maçtan bir gün önce çekeceksin, servis edeceksin.' Ne kazandınız, amaç neydi" ifadelerini kullandı.



41 TOPLANTI YAPTIK

Para konusunun fazlasıyla ve sıkça gündeme gündeme geldiğini vurgulayan Başkan Fikret Orman, "Paralar maralar konuşuluyor. Daha önce 41 kez toplantı yapmışız. Herkesin söylediklerini not etmiş ve yanıt vermişim. Söylenenleri net olarak anlatmışım. Pusuya yatmayın, pusu kalleşlerin işidir. Burası Beşiktaş kulübü, Kurtuluş Savaşı'na katılarak, sporcularını şehit vererek buralara gelmiştir. Pusu bizim işimiz değildir" değerlendirmesinde bulundu.



HANİ EN İYİSİ BİZDİK?

Başkan Fikret Orman şöyle devam etti: "F.Bahçe derbisine çıkmama kararı aldık. O gün itibariyle tribünler 'Maça çıkmayın, 10 sene şampiyon olmayın' derken ne oldu da 'yönetim sahip çık' noktasına geldik. Üç ay öncesinde 'Türkiye ekonomisini Fikret Orman'a teslim etsin, ekonomiyi düzeltsin', 'Cimri başkan, bonservis vermeyen başkan' derken; şimdi ne oldu da 'Paralar nerede?' deniyor. Biz bir anda bu duruma nasıl geldik acaba?"



2019'DA ADAYIM!

Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün Mayıs 2019'da yapılacak olan seçiminde başkanlığa aday olacağını açıkladı. Başkan Orman, 6 ay sonra seçim yapılacağını belirterek, "Mayıs ayında düello var, buyurun gelin aday olun. Beşiktaş'ı karıştırarak, beni itibarsızlaştırarak bu işler olmaz. Yalanlar üzerine insanları etkilemeye çalışmaktansa, adaylar yapacaklarını anlatsınlar. Biz buraya tırnaklarımızla kazıyarak geldik. Süleyman Seba'yı protesto edenleri, Serdar Bilgili'ye küfür edenleri yaşayarak geldik. Ama aday olmak isteyen varsa, gelecek aday olacak. Bir daha Beşiktaş'ı karıştırtmayız. Biz Beşiktaş için mücadele etmeye devam edeceğiz. Kendi kendime demiyor muyum 'ne yapıyorsun' diye, diyorum. Kapalı kapılar ardından konuşanlar, çıksın konuşsunlar. Sandığı koydum 'buyrun' dedim. Düello budur işte, sandıkta olsun" diye konuştu.



TARAFTARLA OYNAMAYIN

Başkan Orman, Oğuzhan'a verilen tepkiye kızdı: "Oğuzhan'la FEDA sezonunda beraber geldik. Maçın 30'uncu dakikasında bağırıyorlar. Evet, performansını biz de beğenmiyoruz. Love penaltı atarken yuhalamak hangi kültümüzde oldu? Bunlar bizim oyuncular, haftaya onlar yeniden çıkacak. Bunlara para veriyoruz, onları aşağılayarak, daha maç 2-1'ken 'Sivas' diye tempo tutmak hangi kültürümüzde oldu? Ben hiç şirinlik yapmadım."



KİMSEYİ ALDIRMAM

O gün taraftarları bağırtanlara kızdığını belirten Orman, "O çocukları kandıranlara kızgınım ama bize sahip çıkmayanlara da kırgınım. Pankartı asan çocukları şikayet etti, aldırttı' denildi. Ne güçlüymüşüm. Ben o çocuklara kızmıyorum. Onları sordum biri tornacıymış, biri üniversite öğrencisiymiş. Bugün deplasmana gideceksin, pankartlar yapacaksın. Nereden buldunuz bu paraları? Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır. Biz de taraftarıyız, başka takım tutmuyoruz ki."



ŞAMPİYON OLURKEN İYİYDİ

Fikret Orman, paralarla ilgili sloganların ardından yapılan 'Yönetim bu takım senin eserin' sloganına da tepki gösterdi. Başkan Orman, "Şampiyonluklar kazanılırken, üçüncü yıldızı takarken, Şampiyonlar Ligi'nde efsane sonuçlar alıp Türkiye'yi ve taraftarlarımızı mutlu ederken, Beşiktaş'ın dünyanın her yerinde tanıtırken bizim eserimiz değildi. Ne oldu da bir mağlubiyet esnasında benim ve arkadaşlarımın eseri oldu?" yorumunu yaptı.



EVET, HATA YAPTIK

Başarılı çalışmalar hakkında bilgi veren Orman, "Kalecisi Şampiyonlar Ligi finalini, stoperi Dünya Kupası finali oynamış. Caner, Medel, Oğuzhan'lar... Bunları ne için yaptık? Beşiktaş üçüncü şampiyonluğu alabilsin diye. Bir hata yaptık kabul ediyorum. Üçüncü şampiyonluğu kovalamaktansa bütçeyi kısmamız lazımdı. Şampiyonlar Ligi'nde başarıları yakalamaktansa bütçede kısma yapmalıydık. Bunu tahmin edemedim" diye konuştu.



CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR ETTİK

Beşiktaş'ın ahde vedası olan bir kulüp olduğunu söyleyen Başkan Orman, "Cumhurbaşkanına teşekkür ettik. Sayın Cumhurbaşkanı stadın yapılmasında, iznin alınmasında inanılmaz destek verdi. 'Sarıyer'de 3 bin daire verdi, başkan yaptı' dediler. Bodrum'da arazi yaptık, 'ortasına otel yaptı' dediler. Göcek'te koy almışım. Sonunda mecbur kaldım Anadolu Ajansı'na açıklama yaptım. 'Dolaylı dolaysız bulanın olsun' dedim. Benim otelim var. 2010 senesinde yaptım, Beşiktaş başkanı değildim. Beşiktaş'a başkan olduktan sonra müteahhitlik bile yapmadım" dedi.



KİMDEN NE ALDIK?

Kendilerinden önceki dönemde menajerlik yüzdelerinin %18,8 ve 19,6 civarında olduğuna dikkati çeken Orman, "Bizim 6 senelik ortalamamız %11 oldu. Kimin nerede ne konuştuğunu biliyorum. Bir de 'Beşiktaş başkanı kulübe fatura kesti' konusu var" dedi ve şöyle devam etti: "Stattaki koltukları ihale ettik. 3 milyon teklif geldi. Ben de kendi firmamın genel müdürünü çağırdım, bizim fabrikada yapabiliyor muyuz diye. O da 1 milyon 638 lira çıkardı. 'Siz yapın' dedim. Bana o gün 'Aman başkan, sen kendi üstünden yapma gözükmesin' diyenler, bugün dedikodumu yapanlar. 'Ya bu ayıp bir şey mi?' dedim. Bu ayıp bir şeyse biz Ahmet Nur Çebi'den neden demir aldık? Yıldırım Demirören başkandan gaz aldık. Ayıp bir şey mi? Mete Vardar da burada, Jolly turla anlaşma yaptık ayıp bir şey değil ki. Beşiktaş'ın menfaati neyse onu yapacağız."



BABEL'E TATLI SERT!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sezon sonu sözleşmesi bitecek Babel'le bir görüşme gerçekleştirdi. Hollandalı oyuncunun formundaki dalgalanmadan yakınan başkanın, "Sen topunu oyna, gerisine karışma. Buradan ayrıldığında kazanamayacağın paralar için ne bizi üz, ne de kendini. İşini yap, hepimiz mutlu olalım" uyarısını yaptığı öğrenildi.



YALANLAR, YALANLAR

Beşiktaş'ın imkanlarıyla avantaj sağlamadıklarını vurgulayan Fikret Orman, "Yalanlar, yalanlar... Beşiktaş'ın paralarıyla uçaklarla geziyormuşuz. Eskiden takım uçağına yöneticiler ve misafirleri para vermezdi. Biz geldiğimizde Kartal Yuvası'nda yüzde 25 indirim vardı. Bırakın Beşiktaş'ın parasıyla uçak tutmayı, takım uçağına binerken para veriyoruz" ifadelerini kullandı.



BİR TARAFTARLA TEMASIMI GÖRDÜNÜZ MÜ?

Beşiktaş'ta iktidar mücadelesi yapılır, ben de yaptım. 2004'te Yıldırım Demirören'e kaybettikten sonra 7 yıl boyunca bir taraftarla temasımı gördünüz mü? O gün itibarıyla saha sonuçları ve kulübün temsili konusunda çok sorunu vardı. Karıştırmak kolaydı. Mücadelemizi genel kurullarda yaptık.