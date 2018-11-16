Beşiktaş şut çalıştı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. İdman şut çalışmasıyla sona erdi.
Antrenmana milli takımlarda olan; Ljajic, Atiba, Larin, Vida, Pepe, Babel, Medel, Roco, Oğuzhan ve Güven katılmadı.
Öte yandan, U-21 takımımızdan Mehmet Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, Kartal Kayra Yılmaz, Marlon Bülent Üçüncü ve Rıdvan Yılmaz, antrenmanda yer aldı.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 15.00'de İstanbulspor ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı özel maç ile devam edecek.
- 16.11.2018 14:39
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Türkiye - İsveç maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 2
Yorum
CENGİZ SEZEN MİLLİ MAÇLARI DA ŞİFRELİ KANALLARA SATIN, BİZLER ALIŞTIK ARTIK FUTBOLU KAFAMIZDAN SİLDİK.
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Türkiye - İsveç maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 2
Yorum
austin millimaçları angaryaya çeviren maçlardan soğutan demirörenin ne dokunulmazlığı var çoktan istifa etmesilazım bu kadr başarısız biri neden
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Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'u devirdi
Toplam 2
Yorum
Galatasaraylı Harika bir haber..Yunanlılara karşı kazanılan her zaferde göğsüm iki kat kabarıyor...NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
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