Kalesine şut çektirmiyor!
Süper Lig’de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, bu sezon ilginç istatistiklere sahip.
KLOPP'TAN KARİUS'A UYARI
Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius'la ilgili gelişmeler her geçen gün farklı bir boyut kazanıyor. Teknik direktör Güneş'in, Genk maçına kadar vazgeçmediği isimlerden olan Karius'un, Liverpool'un hocası Klopp ile görüştüğü ortaya çıktı. Klopp'un, devamlı görüştüğü Karius'a, "Geleceğin için aklını başına almalısın" uyarısını yaptığı bildirildi.
- 15.11.2018
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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