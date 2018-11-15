Kalesine şut çektirmiyor! – Fotomaç – 15 Kasım 2018
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    15 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Kalesine şut çektirmiyor!

    Kalesine şut çektirmiyor!

    ’de istediği sonuçları alamayan , bu sezon ilginç istatistiklere sahip.

    Whoscored verilerine göre , ligde geride kalan 12 haftada kalesine en az şut çektiren takım. Maç başına 9.7 şuta izin veren , 16 gol yedi ve ligdeki birçok takımdan daha fazla golü kalesinde gördü. KALESINE en az şut çektiren takım Beşiktaş; Başakşehir, Yeni , , , A.Gücü, , Konya, ve 'dan daha çok gol yedi. Yani 'in kalesine en az şut çektiren takımı, gol yeme sıralamasında 10. sırada bulunuyor.

    KLOPP'TAN KARİUS'A UYARI

    Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius'la ilgili gelişmeler her geçen gün farklı bir boyut kazanıyor. Teknik direktör Güneş'in, Genk maçına kadar vazgeçmediği isimlerden olan Karius'un, 'un hocası ile görüştüğü ortaya çıktı. 'un, devamlı görüştüğü Karius'a, "Geleceğin için aklını başına almalısın" uyarısını yaptığı bildirildi.
    1. 15.11.2018
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