Beşiktaş’tan Fener’e Berkay Özcan çalımı! – Fotomaç – 14 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ’tan Fener’e çalımı!

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>’tan Fener’e <a href="/index/berkay-ozcan?id=aba14748-8e31-4145-a3eb-6ab2bb7299e8" class="" rel="tag">Berkay Özcan</a> çalımı!

    ’e göre F.Bahçe’nin sezon sonuna bıraktığı Berkay’ı, ocakta kapacak

    Orta sahadaki oyuncularından bu sezon istediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, yurt dışında lejyoner avına çıktı. 'nın en prestijli gazetelerinden 'e göre; F.Bahçe Stuttgart'ın 20 yaşındaki orta sahası ' yıl sonu kadroya katmak istedi fakat devre arasında girişimlere başlayacak. Stuttgart ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20'lik gurbetçi eski teknik direktörü döneminde sadece 6 dakika süre alabilmişti. Milli oyuncu, yeni hoca Weinzierl'in gelişiyle birlikte iki maçta toplam 46 dakika forma giydi. Karlsruhe'de yetişen Berkay 2013'te Stuttgart'a geçmişti.

    14 EKİM'DE MİLLİ OLDU
    , A 'nın formasını resmi olarak ilk kez 14 Ekim'de yapılan ve 2-0 kaybedilen karşılaşmasında terletti. Orta sahada hücuma yönelik görevler üstlenen Özcan, sağ ayağını kullanıyor. Gurbetçi oyuncunun güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak tahmin ediliyor. 'ın genç oyuncuyu kiralayabileceği iddia ediliyor.

    Kariyerinde 115 resmi maça çıkan Berkay Özcan, 24 gol atıp 29 asist yapmayı başardı. 5 sarı kart görürken hiç kırmızı almadı.

    LARİN'E YOL GÖRÜNDÜ
    Kara 'da santrfor sorunu yaşanırken, 'in gözünden düşen Cyle Larin'e yol göründü... Sezon başında tecrübeli çalıştırıcının golcü bölgesinde ilk sıraya yazdığı Kanadalı futbolcunun kendini geliştirmemesi ve elindeki şansı tepmesiyle gözden çıkarıldığı öğrenildi. Geçen sezon Orlando City'den 1.85 milyon euro'ya kadroya dahil edilen 23 yaşındaki futbolcu için gelen tekliflerin değerlendirilmesi kararı alındı. Larin'in ocak ayında elden çıkarılmasına kesin gözle bakılıyor.

    1. 14.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’tan Fener’e çalımı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN