Orta sahadaki oyuncularından bu sezon istediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, yurt dışında lejyoner avına çıktı. Almanya'nın en prestijli gazetelerinden Bild'e göre; F.Bahçe Stuttgart'ın 20 yaşındaki orta sahası Berkay Özcan' yıl sonu kadroya katmak istedi fakat Beşiktaş devre arasında girişimlere başlayacak. Stuttgart ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20'lik gurbetçi eski teknik direktörü Tayfun Korkut döneminde sadece 6 dakika süre alabilmişti. Milli oyuncu, yeni hoca Weinzierl'in gelişiyle birlikte iki maçta toplam 46 dakika forma giydi. Karlsruhe'de yetişen Berkay 2013'te Stuttgart'a geçmişti.



14 EKİM'DE MİLLİ OLDU

Berkay Özcan, Türkiye A Milli Takımı'nın formasını resmi olarak ilk kez 14 Ekim'de yapılan ve 2-0 kaybedilen Rusya karşılaşmasında terletti. Orta sahada hücuma yönelik görevler üstlenen Özcan, sağ ayağını kullanıyor. Gurbetçi oyuncunun güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak tahmin ediliyor. Beşiktaş'ın genç oyuncuyu kiralayabileceği iddia ediliyor.



Kariyerinde 115 resmi maça çıkan Berkay Özcan, 24 gol atıp 29 asist yapmayı başardı. 5 sarı kart görürken hiç kırmızı almadı.

LARİN'E YOL GÖRÜNDÜ

Kara Kartal'da santrfor sorunu yaşanırken, teknik direktör Şenol Güneş'in gözünden düşen Cyle Larin'e yol göründü... Sezon başında tecrübeli çalıştırıcının golcü bölgesinde ilk sıraya yazdığı Kanadalı futbolcunun kendini geliştirmemesi ve elindeki şansı tepmesiyle gözden çıkarıldığı öğrenildi. Geçen sezon Orlando City'den 1.85 milyon euro'ya kadroya dahil edilen 23 yaşındaki futbolcu için gelen tekliflerin değerlendirilmesi kararı alındı. Larin'in ocak ayında elden çıkarılmasına kesin gözle bakılıyor.