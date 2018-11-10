İyi futbola 3 puan yok! – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    İyi futbola 3 puan yok!

    İyi futbola 3 puan yok!

    “Genk maçında kazanmayı hak eden bir futbol oynadık ama kazanamadık. Pazar günü oynanacak Sivasspor maçında etkili futbolumuzu gollerle taçlandırmamız şart”

    Teknik Direktörü , Genk maçının ardından futbolcularıyla yaptığı görüşmede tatlı sert uyarılarda bulundu. Belçika'da kazanmak için sahaya çıktıklarını ve kazanmayı hak eden bir oyun ortaya koyduklarını belirten Şenol Güneş, "İyi bir takımız, bunu Genk deplasmanında bir kez daha ispatladınız. Ancak sadece iyi futbol oynamak, galibiyet için yeterli olmuyor. Hücum futbolu oynuyoruz fakat net pozisyonları değerlendirmekte zorlanıyoruz. Bu tür karşılaşmalarda yakaladığımız fırsatları golle sonuçlandırmaya mecburuz. Sivas maçında etkili futbolumuzu gollerle taçlandırmamız şart. Artık skor tabelasında gol değil goller görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

    MUSTAFA PEKTEMEK ÇOK KAÇIRDI
    Teknik direktör Güneş, Genk maçından sonra, "Kendi evimizde bu kadar üstün oynamamıştık" dese de, saha içindeki rakamlar ise farklı konuşuyor. Siyah-beyazlılar, Genk karşısında %39'la bu sezon topa en az sahip olduğu ve 4 ortayla akan oyunda en az orta yaptığı resmi maçını oynadı. Genk 16 şut atarken, Beşiktaş 5 şutta kaldı. Rakip 14 kez adam geçerken, siyah-beyazlılar sadece 4 kez başarabildi. Rakibin 636 pasına, 414 pasla karşılık verilmeye çalışıldı. Mustafa Pektemek tek başına 10 top kaptırdı. Ancak tüm bu saha içi istatistiklerin beklenenin altında olmasına rağmen Beşiktaş'ın sahadan son dakikada yediği şanssız golle berabere ayrılması gözden kaçmadı.

    Beşiktaş'ın tecrübeli forveti Mustafa Pektemek bu sezon 6 resmi maçta siyah-beyazlı formayı terletti. Pektemek, bu maçlarda rakip fileleri 2 kez havalandırırken, 2 de asist yapmayı başardı. 4-1 kazanılan Çaykur Rizespor maçında duble yapan Mustafa Pektemek, iki Genk maçında da birer gol pası verdi.
    1. 10.11.2018
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