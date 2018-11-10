İyi futbola 3 puan yok!
“Genk maçında kazanmayı hak eden bir futbol oynadık ama kazanamadık. Pazar günü oynanacak Sivasspor maçında etkili futbolumuzu gollerle taçlandırmamız şart”
MUSTAFA PEKTEMEK ÇOK KAÇIRDI
Teknik direktör Güneş, Genk maçından sonra, "Kendi evimizde bu kadar üstün oynamamıştık" dese de, saha içindeki rakamlar ise farklı konuşuyor. Siyah-beyazlılar, Genk karşısında %39'la bu sezon topa en az sahip olduğu ve 4 ortayla akan oyunda en az orta yaptığı resmi maçını oynadı. Genk 16 şut atarken, Beşiktaş 5 şutta kaldı. Rakip 14 kez adam geçerken, siyah-beyazlılar sadece 4 kez başarabildi. Rakibin 636 pasına, 414 pasla karşılık verilmeye çalışıldı. Mustafa Pektemek tek başına 10 top kaptırdı. Ancak tüm bu saha içi istatistiklerin beklenenin altında olmasına rağmen Beşiktaş'ın sahadan son dakikada yediği şanssız golle berabere ayrılması gözden kaçmadı.
Beşiktaş'ın tecrübeli forveti Mustafa Pektemek bu sezon 6 resmi maçta siyah-beyazlı formayı terletti. Pektemek, bu maçlarda rakip fileleri 2 kez havalandırırken, 2 de asist yapmayı başardı. 4-1 kazanılan Çaykur Rizespor maçında duble yapan Mustafa Pektemek, iki Genk maçında da birer gol pası verdi.
- 10.11.2018
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
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Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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