Fikret Orman bombayı patlattı: İnşallah bonservisini alacağız!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulüp televizyonunda çok özel açıklamalarda bulundu. Orman, Karius'la ilgili bomba ifadeler kullandı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulüp televizyonundan yaptığı açıklamalarla bombayı patlattı.
İşte Orman'ın açıklamaları:
"BONSERVİSİNİ ALACAĞIZ"
"Karius çok iyi bir kaleci, inşallah bonservisini de alacağız. Göndereceğimiz haberleri futbol palavraları. Karius müthiş bir kaleci. Tabii ki beklentiler yüksek. Aboubakar'ı aldığmız zaman bunu nerden buldunuz deniyordu sonra alın denildi. Onun daha çok çalışması lazım. Kendisinden beklentiler yüksek."
"MUSTAFA PEKTEMEK 11 OYUNCUSU"
"Lig başından beri söylüyorum. Güçlü bir kadromuz var. Mücadele eden bir takımız. Ondan uzaklaştığı zaman Beşiktaş, Beşiktaş gibi oynamıyor. Son zamanlarda bir düzelme var. İki tane şanssız üst üste maç oynadık. Başakşehir ve Genk maçları şanssızdı. Çok iyi olacağımızı düşünüyorum. Çıkışa geçeceğiz. Geniş bir kadromuz var. Dünkü maçta oynayan Dorukhan takımın direk oyuncusu olduğunu gösterdi. Güven iyi oyuncu. Mustafa Pektemek, ilk 11 oyuncusu olduğunu gösterdi."
- 10.11.2018 09:09
- Güncelleme: 10.11.2018 09:11
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
Fikret Orman bombayı patlattı: İnşallah bonservisini alacağız! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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