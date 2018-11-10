Fikret Orman bombayı patlattı: İnşallah bonservisini alacağız! – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    Fikret Orman bombayı patlattı: İnşallah bonservisini alacağız!

    Fikret Orman bombayı patlattı: İnşallah bonservisini alacağız!

    Başkanı Fikret Orman, kulüp televizyonunda çok özel açıklamalarda bulundu. Orman, Karius'la ilgili bomba ifadeler kullandı.

    Başkanı Fikret Orman, kulüp televizyonundan yaptığı açıklamalarla bombayı patlattı.

    İşte Orman'ın açıklamaları:

    "BONSERVİSİNİ ALACAĞIZ"

    "Karius çok iyi bir kaleci, inşallah bonservisini de alacağız. Göndereceğimiz haberleri futbol palavraları. Karius müthiş bir kaleci. Tabii ki beklentiler yüksek. Aboubakar'ı aldığmız zaman bunu nerden buldunuz deniyordu sonra alın denildi. Onun daha çok çalışması lazım. Kendisinden beklentiler yüksek."

    "MUSTAFA PEKTEMEK 11 OYUNCUSU"

    "Lig başından beri söylüyorum. Güçlü bir kadromuz var. Mücadele eden bir takımız. Ondan uzaklaştığı zaman Beşiktaş, Beşiktaş gibi oynamıyor. Son zamanlarda bir düzelme var. İki tane şanssız üst üste maç oynadık. Başakşehir ve Genk maçları şanssızdı. Çok iyi olacağımızı düşünüyorum. Çıkışa geçeceğiz. Geniş bir kadromuz var. Dünkü maçta oynayan Dorukhan takımın direk oyuncusu olduğunu gösterdi. Güven iyi oyuncu. Mustafa Pektemek, ilk 11 oyuncusu olduğunu gösterdi."

    1. 10.11.2018 09:09
    2. Güncelleme: 10.11.2018 09:11
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