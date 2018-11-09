PFDK'dan Beşiktaş'a 110 bin TL para cezası – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    'dan 'a 110 bin TL para cezası

    PFDK'dan Beşiktaş'a 110 bin TL para cezası
    , 'a 110 bin TL para cezası verdi. 'in 11'inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, bu maçta taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5'inci kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110 bin TL para cezasına çarptırıldı.
    1. 9.11.2018
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