Quaresma: Çok iyi oynadık – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Quaresma: Çok iyi oynadık

    Quaresma: Çok iyi oynadık

    'ın yıldızı , Genk ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

    Genk beraberliği sonrası soruları yanıtlayan 'ın Portekizli futbolcusu , çok iyi oynadıklarını söyledi.

    Bugün kazanmak istiyorduk, kazanamadık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremeyince böyle sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bugün galibiyeti hak ettik. Çok iyi oynadık. Böyle devam edersek taraftarlarımızı mutlu edebiliriz. Takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum.
    1. 8.11.2018 23:19
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