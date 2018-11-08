Quaresma: Çok iyi oynadık
Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma, Genk ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
Bugün kazanmak istiyorduk, kazanamadık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremeyince böyle sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bugün galibiyeti hak ettik. Çok iyi oynadık. Böyle devam edersek taraftarlarımızı mutlu edebiliriz. Takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum.
- 8.11.2018 23:19
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Serdar Aziz'den yumruk açıklaması!
Toplam 1
Yorum
Yersenkirşen Keşke Yiğithan'ı uzaklaştırmak için yaptığını kendi takım arkadaşların için yapsaydın. Bu kadar insan ceza almazdı.
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Babel ve Pepe fark yaratıyor!
Toplam 1
Yorum
Hasan YILDIRIM Babel çok iyi futbolcusun ama allah aşkına şu saç rengini eski haline döndür hiç yakışmıyor.Senden çok şeyler bekliyoruz bu sene şampiyon
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Benzia'dan ilk tepki geldi!
Toplam 3
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Genç Benzia,Dirar,Silimani,Isla ya kim bunlar bu efsane formayı kimler giydirdi bu müsvettelerede bizi bu hallere soktular gönderin gitsinler
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