Potada rakip Wisla Krakow – Fotomaç – 08 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Potada rakip

    Potada rakip Wisla Krakow

    Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar C Grubu üçüncü haftasında Polonya’nın takımıyla karşı karşıya gelecek.

    BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. İlk iki maçından mağlubiyetle ayrılan ve son sırada yer alan , ilk galibiyetine ulaşmaya çalışacak.
    1. 8.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Potada rakip Wisla Krakow haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN