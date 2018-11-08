Dışarıda uçamıyor!
Kartal bu sezon 10 deplasman maçında 2 galibiyet, 4’er beraberlik ve yenilgi aldı. Beşiktaş dış sahadaki son 7 karşılaşmayı da 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle tamamladı
Beşiktaş, bu sezonki deplasman performansıyla korkutuyor. Resmi maçlarda şu ana dek 10 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı takım, sadece iki kez kazanabildi. Beşiktaş, dış sahada ayrıca 4'er beraberlik ve yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar, konuk olduğu maçlarda 11 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü. Süper Lig'deki 6 deplasman maçında 1 galibiyet elde edebilen Beşiktaş, 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrılırken, 2'sinde yenildi. Avrupa kupalarında 4 dış saha maçına çıkan siyah-beyazlılar, yine bir kez galibiyet alabildi. Bir maçı da berabere tamamlayan Beşiktaş, rakiplerine deplasmanda iki kez mağlup oldu. Sezonun ilk 3 deplasman maçında 2 galibiyet ve bir yenilgi alan Beşiktaş, sonraki 7 mücadelede galibiyet sevinci yaşayamadı. Dış sahadaki son galibiyetini Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yenerek alan siyah-beyazlı ekip, sonraki 7 karşılaşmayı 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle tamamladı. Öte yandan Beşiktaş, Genk karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 107. deplasman maçına çıkacak. Siyah- beyazlılar, dış sahadaki karşılaşmalardan 26'sını kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 20 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 60 müsabakada ise yenildi. Dış sahada 120 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 195 gol gördü.
- 8.11.2018
-
Fenerbahçe'de yıldız isim kadroya alınmadı!
Toplam 1
Yorum
resul çocuk oyunu yaptılar bu kadro dışı bırakmayı
-
Koeman F.Bahçe'nin başında kalacak mı? Cevap verdi...
Toplam 1
Yorum
helal olsun su halinle bile yenilmedin ya helal olsun fb. gecen senealanya ve Gs macında verilmeyen penaltılarımızda hatalar olmasa fb sampiyondu
-
"Rekabete varım ama gerginliğe yokum"
Toplam 1
Yorum
Can Adam gibi adam barda meyhanede kumarda vs hiç bir yerde duymadık bu kişilik yapıdaki adamları tutalım.
Dışarıda uçamıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.