Beşiktaş, Genk maçı için Belçika'da – Fotomaç – 07 Kasım 2018
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    , maçı için 'da

    Beşiktaş, Genk maçı için Belçika'da

    UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4'üncü hafta maçında 'nın takımı ile karşılaşacak olan , Belçika'ya ulaştı.

    3 saat süren uçak yolculuğunun ardından şehrine 50 km. uzaktaki Liege Havalimanı'na inen siyah beyazlılar buradan karayolu ile kamp oteline hareket etti.



    Havalimanına gelen Türk taraftarlar takımı alkışlarken en büyük ilgiyi 'ya gösterdiler. Başkan ve yöneticiler ile Melih Aydoğdu da takımla beraber 'ya geldi.



    son antrenmanını Genk şehrinde maçın oynanacağı Luminus Stadı'nda TSİ 21.30'da yapacak. Teknik direktör ve bir futbolcu antrenman öncesi basın toplantısı düzenleyecek.

    Beşiktaş'ın Genk karşısındaki ilk 11'i
    1. 7.11.2018 18:17
    2. Güncelleme: 7.11.2018 18:20
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