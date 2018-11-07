UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4'üncü hafta maçında Belçika'nın Genk takımı ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Belçika'ya ulaştı.
3 saat süren uçak yolculuğunun ardından Genk şehrine 50 km. uzaktaki Liege Havalimanı'na inen siyah beyazlılar buradan karayolu ile kamp oteline hareket etti.
Havalimanına gelen Türk taraftarlar takımı alkışlarken en büyük ilgiyi Ricardo Quaresma'ya gösterdiler. Başkan Fikret Orman ve yöneticiler Ahmet Ürkmezgil ile Melih Aydoğdu da takımla beraber Belçika'ya geldi.
Beşiktaş son antrenmanını Genk şehrinde maçın oynanacağı Luminus Stadı'nda TSİ 21.30'da yapacak. Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu antrenman öncesi basın toplantısı düzenleyecek.
- 7.11.2018 18:17
- Güncelleme: 7.11.2018 18:20
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Fenerbahçe'de yıldız isim kadroya alınmadı!
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Yorum
resul çocuk oyunu yaptılar bu kadro dışı bırakmayı
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Koeman F.Bahçe'nin başında kalacak mı? Cevap verdi...
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Yorum
helal olsun su halinle bile yenilmedin ya helal olsun fb. gecen senealanya ve Gs macında verilmeyen penaltılarımızda hatalar olmasa fb sampiyondu
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"Rekabete varım ama gerginliğe yokum"
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Can Adam gibi adam barda meyhanede kumarda vs hiç bir yerde duymadık bu kişilik yapıdaki adamları tutalım.
Beşiktaş, Genk maçı için Belçika'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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