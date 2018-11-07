Beşiktaş, Avrupa kupalarında 214. maçına çıkıyor
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    , Avrupa kupalarında 214. maçına çıkıyor

    Beşiktaş, Avrupa kupalarında 214. maçına çıkıyor

    I Grubu dördüncü maçında yarın 'nın Genk takımına konuk olacak , Avrupa kupalarındaki 214. mücadelesini yapacak

    Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 213 maçta rakiplerine 82 kez üstünlük kurdu. 86 karşılaşmayı mağlup tamamlayan , 45 mücadeleden berabere ayrıldı.

    Avrupa arenasında rakip fileleri 284 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 304 gol gördü.

    BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA PERFORMANSI
    Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

    Organizasyon

    O

    G

    B

    M

    A

    Y

    Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi

    82

    27

    19

    36

    85

    131

    Kupa Galipleri Kupası

    20

    4

    4

    12

    21

    38

    Kupası ve UEFA

    111

    51

    22

    38

    178

    135

    Toplam

    213

    82

    45

    86

    284

    304

    - "KUPA 2"DE GALİBİYET SAYISI FAZLA
    Siyah-beyazlılar, Genk mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 112. kez sahada yer alacak.

    Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 111 maç yapan siyah-beyazlı ekip; 51 galibiyet, 22 beraberlik ve 38 mağlubiyet aldı.

    Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 178 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 135 gol gördü.

    3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI
    Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez yükseldi.

    Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

    Beşiktaş, Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini de yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

    BELÇİKA TAKIMLARIYLA 8. MAÇ
    Beşiktaş, temsilcileriyle 8. kez karşı karşıya gelecek.

    Daha önce bu ülke takımlarına 7 kez rakip olan siyah-beyazlı ekip, ikişer galibiyet ve beraberlik alırken, 3 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 11 gol gördü.

    Siyah-beyazlı ekip, Belçika takımlarına karşı ilk sınavını 1996-1997'de UEFA Kupası'nda Molenbeek karşısında verdi. Deplasmandaki karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, İstanbul'daki karşılaşmayı ise 3-0 kazandı.

    Beşiktaş, 2004-2005 sezonunda yine aynı organizasyonda bu sefer bir başka Belçika ekibi Standard Liege'in karşısına çıkarken, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

    Siyah-beyazlı takım, bu ülke ekiplerine karşı son üç mücadelesini karşısında verdi. 2006-2007'deki UEFA Kupası'nın grup mücadelesinde oynanan tek maçta rakibini 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 2014-2015'te ise UEFA Avrupa Ligi'nde bu ekibe 2-1 ve 3-1 yenildi.

    Yarınki rakibi Genk ile ilk kez bu sezon karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibine ilk maçta 4-2 mağlup oldu.

    GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 36. MAÇ
    Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da 36. karşılaşmasını yarın yapacak.

    Siyah-beyazlı ekiple Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör olan Güneş, Genk karşılaşmasında bir kez daha takımının başında bulunacak ve rekorunu 36 müsabakaya yükseltecek.

    Beşiktaş, Güneş yönetiminde oynadığı 35 karşılaşmada 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

    Siyah-beyazlı takım, Güneş'in teknik direktörlüğünde 35 Avrupa mücadelesinde toplam 60 gol atarken, kalesinde 50 gol gördü.

    EN FARKLI GALİBİYETİ DE GÜNEŞ İLE ALDI
    Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyeti de Şenol Güneş yönetiminde elde etti.

    UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda bu sezon Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza atmayı başardı.

    Siyah-beyazlılar, bu kulvarda daha önce en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenerek almıştı.

    EN GOLCÜ OYUNCU OKTAY DERELİOĞLU?
    Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle önde bulunuyor.

    Beşiktaş'ta geçmiş sezonlarda forma giyen Bobo 12 golle ikinci sırada yer alırken, ile ise 11'er kez fileleri havalandırdı.

    Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda Avrupa kupalarında 7 gol atarken, ise 5 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş'ta ayrıca 4 ile Vagner Love dörder, Cyle Larin 3, , Pepe, ve Tolgay Arslan ikişer, Adriano Correia, Necip Uysal, Caner Erkin, Enzo Roco ile Gökhan Gönül birer kez Avrupa arenasında gol sevinci yaşadı.

    1. 7.11.2018 11:53
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