Şutu attı ama golü atamadı – Fotomaç – 05 Kasım 2018
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    Şutu attı ama golü atamadı

    Şutu attı ama golü atamadı

    , mağlup olduğu sınavında sezonun en yüksek şut rakamına ulaştı.

    bu sezon deplasmanlarda en fazla şut çektiği maçı oynamasına rağmen istediği golü bulamadı. Rakip kaleye 17 şut atan siyah-beyazlılar, 4 isabet sağladı. Beşiktaş bundan önce ligde deplasmanda en fazla şut çektiği maçı F.Bahçe derbisinde oynamıştı (13).

    GENK HAZIRLIĞI BUGÜN BAŞLIYOR

    'e yenilerek hem puan hem moral kaybeden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün başlayacak. Dünü izinli geçiren siyah-beyazlı futbolcular saat 16.00'da 'nde zorlu karşılaşmanın çalışmalarına başlyacak.

    LÖSEV'E DESTEK

    Beşiktaş Futbol Akademisi 'e destek verdi. Lösemili çocuklar için farkındalık yaratan siyahbeyazılar, maske takıp çağrıda bulundu. Sosyal medya hesaplarından "Lösemili çocuklar mikrop kapmamak için maske takıyorlar. Küçük bedenlerdeki büyük savaşçıların zorluklarla dolu hayatlarında onları yalnız bırakmayalım" denildi.

    LJAJİC: ASLA VAZGEÇME

    Yarım saat oynadığı Başekşehir maçında yerini bulmayan bir şut atıp, 1 kez adam geçen ve 2 top kaptıran Ljajic, dün sosyal medyadan bir paylaşım yaparak taraftarlara umut verdi. Başakşehir karşılaşmasından bir fotoğrafını instagram'dan yayınlayan 27 yaşındaki futbolcu "Asla vazgeçme" notunu düştü. Ljajic'in bu gönderisi onbinlerce beğeni aldı

    BEŞİKTAŞ: 1 KASIMPAŞA: 1

    Beşiktaş'ın altyapı takımları dün Kasımpaşa ile karşılaştı; bir galibiyet, 1 yenilgi aldı. U14'ler Elit Ligi 9. haftasında rakibini Semih, Harun ve Emirhan'ın golleriyle 3-1 mağup etti. Siyah- beyazlılar böylece 21 puana yükselip liderliğini pekiştirdi. U16 takımı ise 1-0 mağlup oldu ve 14 puanda kaldı.

    YİNE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI

    , Adem Ljajic'i Başakşehir karşısında 64'üncü dakikada oyuna aldı... Sırp oyuncunun 90 dakikayı kaldırabilecek fiziki gücü olmadığına inan Güneş'in sahaya sürdüğü Lens ise bir kez daha hayal kırıklığı yarattı. Hollandalı futbolcu yüzde 57.7'yle maçın en düşük pas yüzdesi yakalayan ismi oldu. Sadece 1 kez adam geçebildi. 2 ortası da yerini bulmadı.
    1. 5.11.2018
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