Şutu attı ama golü atamadı
Kara Kartal, mağlup olduğu Başakşehir sınavında sezonun en yüksek şut rakamına ulaştı.
GENK HAZIRLIĞI BUGÜN BAŞLIYOR
Başakşehir'e yenilerek hem puan hem moral kaybeden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Genk ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün başlayacak. Dünü izinli geçiren siyah-beyazlı futbolcular saat 16.00'da Nevzat Demir Tesisleri'nde zorlu karşılaşmanın çalışmalarına başlyacak.
LÖSEV'E DESTEK
Beşiktaş Futbol Akademisi LÖSEV'e destek verdi. Lösemili çocuklar için farkındalık yaratan siyahbeyazılar, maske takıp çağrıda bulundu. Sosyal medya hesaplarından "Lösemili çocuklar mikrop kapmamak için maske takıyorlar. Küçük bedenlerdeki büyük savaşçıların zorluklarla dolu hayatlarında onları yalnız bırakmayalım" denildi.
LJAJİC: ASLA VAZGEÇME
Yarım saat oynadığı Başekşehir maçında yerini bulmayan bir şut atıp, 1 kez adam geçen ve 2 top kaptıran Ljajic, dün sosyal medyadan bir paylaşım yaparak taraftarlara umut verdi. Başakşehir karşılaşmasından bir fotoğrafını instagram'dan yayınlayan 27 yaşındaki futbolcu "Asla vazgeçme" notunu düştü. Ljajic'in bu gönderisi onbinlerce beğeni aldı
BEŞİKTAŞ: 1 KASIMPAŞA: 1
Beşiktaş'ın altyapı takımları dün Kasımpaşa ile karşılaştı; bir galibiyet, 1 yenilgi aldı. U14'ler Elit Ligi 9. haftasında rakibini Semih, Harun ve Emirhan'ın golleriyle 3-1 mağup etti. Siyah- beyazlılar böylece 21 puana yükselip liderliğini pekiştirdi. U16 takımı ise 1-0 mağlup oldu ve 14 puanda kaldı.
YİNE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI
Şenol Güneş, Adem Ljajic'i Başakşehir karşısında 64'üncü dakikada oyuna aldı... Sırp oyuncunun 90 dakikayı kaldırabilecek fiziki gücü olmadığına inan Güneş'in sahaya sürdüğü Lens ise bir kez daha hayal kırıklığı yarattı. Hollandalı futbolcu yüzde 57.7'yle maçın en düşük pas yüzdesi yakalayan ismi oldu. Sadece 1 kez adam geçebildi. 2 ortası da yerini bulmadı.
- 5.11.2018
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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