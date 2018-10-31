Yüzünde 'Güneş' açtı – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Yüzünde 'Güneş' açtı

    Yüzünde 'Güneş' açtı

    Kötü sonuçların ardından Rize’yi farklı mağlup eden ’da moraller yerine geldi Üç puana sevinen Güneş, maçında hem iyi skor hem de iyi istiyor

    Beşiktaş, kötü geçen ekim ayını galibiyetiyle tamamlayarak lig yarışında yeniden iddialı konuma geldi. Ligdeki Konya beraberliği ve mağlubiyetinin yanı sıra Malmö ve Genk yenilgileriyle formsuz bir dönemden geçen siyah- beyazlılar, G.Saray ve F.Bahçe'nin mağlup olduğu haftada Rizespor'u 4-1'lik skorla geçerek karşılaşması öncesinde moral kazandı. Lider Başakşehir'in 3 puan gerisinde bulunan siyah-beyazlılar, önümüzdeki hafta rakibini mağlup ettiği takdirde zirve yarışında oldukça önemli bir engeli aşacak.

    ESKİ GÜNLERE DÖNELİM
    Ancak Çaykur Rizespor karşısında alınan 4-1'lik galibiyete rağmen oynanan birçok kişiyi tatmin etmedi. Karşılaşmanın ardından önemli olanın 3 puan olduğunu söyleyen Beşiktaş Şenol Güneş, "Özellikle evimizdeki maçlarda daha da iyi oynayabiliriz. Ancak şu anda içinde bulunduğumuz durum nedeniyle en önemli konu 3 puan almaktı" ifadelerini kullanmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, bu hafta sonundaki Başakşehir karşılaşmasında ise takımın futbol anlamında da toparlanıp, günlerine geri dönmesini istiyor.

    SEFERBERLİK ZAMANI!
    Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, sağlık ekibiyle bir görüşme yaptı. Babel, ve Ljajic'in durumunu soran tecrübeli çalıştırıcı, bu 3 futbolcunun bir an önce sahalara dönmesini istiyor. Üç oyuncunun dün takımla birlikte çalışmalara başlaması hocanın keyfini yerine getirdi.

    Q7'NİN YERİNE LENS
    Siyah-Beyazlılarda Başakşehir maçı öncesi kanat oyuncularında mecburi değişikliğe gidilecek. Rize maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı olan Quaresma'nın yerine, Rize karşılaşmasında cezalı olduğu için görev yapamayan 'in ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
    1. 31.10.2018
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