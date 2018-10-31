Yüzünde 'Güneş' açtı
Kötü sonuçların ardından Rize’yi farklı mağlup eden Kartal’da moraller yerine geldi Üç puana sevinen Güneş, Başakşehir maçında hem iyi skor hem de iyi futbol istiyor
ESKİ GÜNLERE DÖNELİM
Ancak Çaykur Rizespor karşısında alınan 4-1'lik galibiyete rağmen oynanan futbol birçok kişiyi tatmin etmedi. Karşılaşmanın ardından önemli olanın 3 puan olduğunu söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Özellikle evimizdeki maçlarda daha da iyi oynayabiliriz. Ancak şu anda içinde bulunduğumuz durum nedeniyle en önemli konu 3 puan almaktı" ifadelerini kullanmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, bu hafta sonundaki Başakşehir karşılaşmasında ise takımın futbol anlamında da toparlanıp, eski günlerine geri dönmesini istiyor.
SEFERBERLİK ZAMANI!
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, sağlık ekibiyle bir görüşme yaptı. Babel, Pepe ve Ljajic'in durumunu soran tecrübeli çalıştırıcı, bu 3 futbolcunun bir an önce sahalara dönmesini istiyor. Üç oyuncunun dün takımla birlikte çalışmalara başlaması hocanın keyfini yerine getirdi.
Q7'NİN YERİNE LENS
Siyah-Beyazlılarda Başakşehir maçı öncesi kanat oyuncularında mecburi değişikliğe gidilecek. Rize maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı olan Quaresma'nın yerine, Rize karşılaşmasında cezalı olduğu için görev yapamayan Lens'in ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
- 31.10.2018
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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
karado kim gelirse gelsin bu takımı futbolcular toparlıyacak.
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Beşiktaş 4-1 Çaykur Rizespor
Toplam 5
Yorum
eray pepe adriano lajaiç sakat defans forvet sıkıntısı varken sonuç kötü oldu ama ayağa kalkacaktır bjk
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Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları
Toplam 1
Yorum
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