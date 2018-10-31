Bitirim ikili
Vagner Love - Mustafa Pektemek ikilisi, siyah-beyazlıların son 6 resmi maçında attığı 10 golün 7’sine isimlerini yazdırdılar!..
Geçen sezonu geçti
Brezilyalı santrfor Love, Beşiktaş kariyerinde geçen sezonu şimdiden geçmeyi başardı. 2017-18'in ikinci bölümünde Beşiktaş'a sadece 4 gol kazandırabilen sambacı, 2018-19'daki 19 resmi maçta şimdiden 6 gole ulaştı. Süper Lig ve Avrupa'da bu sezon üçer gol kaydeden Love; 6 karşılaşmada 5 gol attı.
1247 gün sonra 11'de çıktı
Süper Lig'de bin 247 gün sonra ilk 11'de şans bulan Mustafa Pektemek, Çaykur Rizespor karşısında 2 gol birden attı. Süper Lig'deki Göztepe mücadelesinde 71. dakikada oyuna dahil olan Mustafa, Çaykur Rizespor karşısında 90 dakika sahada kaldı. 30 yaşındaki oyuncu, Avrupa kupalarında ise sadece 21 dakika şans bulabilmişti.
- 31.10.2018
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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
karado kim gelirse gelsin bu takımı futbolcular toparlıyacak.
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Beşiktaş 4-1 Çaykur Rizespor
Toplam 5
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eray pepe adriano lajaiç sakat defans forvet sıkıntısı varken sonuç kötü oldu ama ayağa kalkacaktır bjk
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Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları
Toplam 1
Yorum
test setsetset
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