Bitirim ikili – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Bitirim ikili

    Bitirim ikili

    - ikilisi, siyah-beyazlıların son 6 resmi maçında attığı 10 golün 7’sine isimlerini yazdırdılar!..

    'ın iki forveti ile , son 6 karşılaşmada takımlarına katkılarını artırdı. Bu sezon gol yollarında etkisiz kalmaları nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Love'ın yanı sıra Mustafa Pektemek, son maçlarda kendini buldu. Sezonun ilk 13 resmi maçında Beşiktaş'ın attığı 28 golün sadece 7'sinde imzası bulunan santrforlar, Vagner Love- Mustafa Pektemek'in liderliğinde son 6 resmi karşılaşmada daha fazla sorumluluk aldı. Siyah-beyazlılarda 13 maçlık periyotta Cyle Larin ile takımdan ayrılan İspanyol oyuncu Alvaro Negredo üçer gol kaydederken, Vagner Love bir kez fileleri havalandırabildi. Beşiktaş, son 6 resmi karşılaşmada rakip fileleri 10 kez havalandırırken, Vagner Love ve Mustafa Pektemek ikilisi bunların 7'sini attı. Bu iki oyuncunun daha fazla sorumluluk almasıyla birlikte söz konusu maçlardaki gollerin yüzde 70'ini kaydetti.

    Geçen sezonu geçti
    Brezilyalı santrfor Love, Beşiktaş kariyerinde geçen sezonu şimdiden geçmeyi başardı. 2017-18'in ikinci bölümünde Beşiktaş'a sadece 4 gol kazandırabilen sambacı, 2018-19'daki 19 resmi maçta şimdiden 6 gole ulaştı. ve Avrupa'da bu sezon üçer gol kaydeden Love; 6 karşılaşmada 5 gol attı.

    1247 gün sonra 11'de çıktı
    Süper Lig'de bin 247 gün sonra ilk 11'de şans bulan Mustafa Pektemek, karşısında 2 gol birden attı. Süper Lig'deki mücadelesinde 71. dakikada oyuna dahil olan Mustafa, Çaykur Rizespor karşısında 90 dakika sahada kaldı. 30 yaşındaki oyuncu, Avrupa kupalarında ise sadece 21 dakika şans bulabilmişti.
    1. 31.10.2018
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