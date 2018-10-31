Töre’de kanama – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Töre’de kanama

    Töre’de kanama
    ÇAYKUR Rizespor maçında sakatlanan ve ilk yarıda oyundan çıkan 'nin dün MR'ı çekildi. Kulüpten yapılan açıklamada Töre'nin çekilen MR'ı ve hastanede yapılan muayenesinin ardından sol bacak ekstansör digitorum longus kasının zarında yırtık ve kas içine kanama tespit edildiği ifade edildi. Gökhan'ın maçında forma giyemeyecek.
    1. 31.10.2018
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