Fotomaç Süper Lig panaroma - Galeri - Fotomaç
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Fotomaç Süper Lig panaroma

    Fotomaç, Süper Lig'de 10. haftanın panaromasını çıkardı. İşte tüm yaşananlar...
    31 Ekim 2018 Çarşamba, 00:35:48 Güncelleme: 01:52:07
    Fotomaç Süper Lig panaroma

    CEZA TAHTASI

    Kırmızı Kart:

    Slimani (F.Bahçe) Robinho (Sivas) Egemen (BB Erzurum) Orhan (Ç.Rize) Saadane (Ç.Rize)

    Sarı kart:

    Mariano (Galatasaray) Emre (Sivas) Quaresma (Beşiktaş)

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fotomaç Süper Lig panaroma

    Galatasaray hücumda büyük sıkıntı yaşıyor. Cimbom son 7 resmi karşılaşmada sadece 3 gol atabildi.

    Fotomaç Süper Lig panaroma

    Trabzonspor ile Antalyaspor arasında son 11 maçın hiçbiri berabere bitmemişti. Bu seri bozuldu.

    Fotomaç Süper Lig panaroma

    Sivaslı Robinho son olarak 11 sezon önce 6 Mayıs 2007'de Real Madrid- Sevilla maçında kırmızı görmüştü.

    Fotomaç Süper Lig panaroma

    Fenerbahçe son olarak 15 sezon önce lig devam ederken bir hoca yollamıştı. 2002-03'te Oğuz Çetin gitmişti.

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