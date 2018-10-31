Fotomaç Süper Lig panaroma - Galeri - Fotomaç
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Fotomaç Süper Lig panaroma
Fotomaç, Süper Lig'de 10. haftanın panaromasını çıkardı. İşte tüm yaşananlar...
31 Ekim 2018 Çarşamba, 00:35:48
Güncelleme: 01:52:07
CEZA TAHTASI
Kırmızı Kart:
Slimani (F.Bahçe) Robinho (Sivas) Egemen (BB Erzurum) Orhan (Ç.Rize) Saadane (Ç.Rize)
Sarı kart:
Mariano (Galatasaray) Emre (Sivas) Quaresma (Beşiktaş)
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray hücumda büyük sıkıntı yaşıyor. Cimbom son 7 resmi karşılaşmada sadece 3 gol atabildi.
Trabzonspor ile Antalyaspor arasında son 11 maçın hiçbiri berabere bitmemişti. Bu seri bozuldu.
Sivaslı Robinho son olarak 11 sezon önce 6 Mayıs 2007'de Real Madrid- Sevilla maçında kırmızı görmüştü.
Fenerbahçe son olarak 15 sezon önce lig devam ederken bir hoca yollamıştı. 2002-03'te Oğuz Çetin gitmişti.