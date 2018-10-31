Hesaplar TFF’de – Fotomaç – 31 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Hesaplar ’de

    Hesaplar TFF’de
    ile yapılan anlaşma sonrasında kar açıklamaya başlayan 'ta finansal açıdan keyifler yerinde. İki ezeli rakibinin aksine transferde kısıtlamaması olmamasına rağmen açılmayan siyah-beyazlılar, 'nin bilanço takibi operasyonu çerçevesinde istediği "online bilgi" talebine cevap verdi. Yönetim "başa- baş" hesapları detaylarıyla TFF'ye gönderdi.
    1. 31.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hesaplar TFF’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN