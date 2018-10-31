Karius’u geri istemiyorlar! – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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HEPSİ
    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Karius’u geri istemiyorlar!

    Karius’u geri istemiyorlar!
    , kötü performansı nedeniyle 'dan kiraladığı kaleci 'un vazgeçmek için alternatif planlar yaparken; taraftarlar ise Alman file bekçisinin geri dönüşüne sıcak bakmıyor. Öyle ki, Loris Karius'un instagram tutkusu, geçmişte Liverpool taraftarının da tepkilerine neden olmuştu. Liverpool'un meşhur sloganı olan "Asla yalnız yürümeyeceksin ama Karius ve bir daha Liverpool mu, hayır!" ifadeleri günler boyunca İngiliz basınında yer almıştı.
    1. 31.10.2018
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