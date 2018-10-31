Adım adım krallığa – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Adım adım krallığa

    Adım adım krallığa
    'ta ikinci dönemini ve toplamda 6'ncı sezonunu geçiren , maçında 3 asist yaparken, 'in vurduğu ve Fink'e çarparak ağlara giden 3'üncü golün de hazırlayıcısı oldu. Quaresma bir de penaltı kaçırırken, müthiş performansı ile taraftarlardan bu kez alkış aldı. Rize maçında 7 asiste ulaşan Quaresma, 4 gol 8 asist ile tamamladığı geçen sezona daha 10'uncu haftada oldukça yaklaşmış durumda. Geçen sezon 0.3 olan asist ortalamasını bu sezon 0.07'ye çıkartan , kariyerindeki en yüksek asist ortalamasını 2016-2017 sezonunda 0.44 ile gerçekleştirmişti. Diğer sezonlarda ligin tamamında 6 ve 8 arasında değişen asist sayılarına ulaşan Quaresma'nın şimdiden 9 maçta 7 asiste ulaşması performansı açısından oldukça önemli bir rakam. Portekizli oyuncu 'de de asist krallığında lider durumda bulunuyor.

    Q7'DEN MESAJ: HER ZAMAN BEŞIKTAŞ'TA OLACAĞIM!
    , Vodafone Park'ta 'u 4-1 mağlup etti. oyuncu , karşılaşmada 3 asist yaparken 1 golün de hazırlayıcısı oldu. Siyah beyazlı taraftarlar, Quaresma lehine tezahüratlarda bulunurken tecrübeli oyuncu sosyal medya hesabından o anın görüntülerini paylaştı. Quaresma, yaptığı paylaşımda "Her şey için teşekkürler... Ben her zaman Beşiktaş'ta olacağım" ifadelerini kullandı.
    1. 31.10.2018
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