Adım adım krallığa
Q7'DEN MESAJ: HER ZAMAN BEŞIKTAŞ'TA OLACAĞIM!
Beşiktaş, Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti. Portekizli yıldız oyuncu Ricardo Quaresma, karşılaşmada 3 asist yaparken 1 golün de hazırlayıcısı oldu. Siyah beyazlı taraftarlar, Quaresma lehine tezahüratlarda bulunurken tecrübeli oyuncu sosyal medya hesabından o anın görüntülerini paylaştı. Quaresma, yaptığı paylaşımda "Her şey için teşekkürler... Ben her zaman Beşiktaş'ta olacağım" ifadelerini kullandı.
- 31.10.2018
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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
karado kim gelirse gelsin bu takımı futbolcular toparlıyacak.
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Beşiktaş 4-1 Çaykur Rizespor
Toplam 5
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eray pepe adriano lajaiç sakat defans forvet sıkıntısı varken sonuç kötü oldu ama ayağa kalkacaktır bjk
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Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları
Toplam 1
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