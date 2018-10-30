Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması – Fotomaç – 30 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    'tan açıklaması

    Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması

    'ın Rizespor'la oynadığı maçta sakatlık yaşayan 'nin sol bacak kasının zarında yırtık ve kas içine kanama tespit edildiği açıklandı.

    , 'nin sol bacak ekstansör digitorum longus kasının zarında yırtık ve kas içine kanama tespit edildiğini açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

    "Futbol Takımımızın dün akşam Rizespor ile oynadığı maçta rakip oyuncunun darbesiyle sakatlanan futbolcumuz Gökhan Töre'nin yapılan muayene ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sol bacak ekstansör digitorum longus kasının zarında yırtık ve kas içine kanama tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanılmıştır."

    1. 30.10.2018 17:33
    2. Güncelleme: 30.10.2018 18:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN