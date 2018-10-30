Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması
Beşiktaş'ın Rizespor'la oynadığı maçta sakatlık yaşayan Gökhan Töre'nin sol bacak kasının zarında yırtık ve kas içine kanama tespit edildiği açıklandı.
Beşiktaş, Gökhan Töre'nin sol bacak ekstansör digitorum longus kasının zarında yırtık ve kas içine kanama tespit edildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Futbol Takımımızın dün akşam Rizespor ile oynadığı maçta rakip oyuncunun darbesiyle sakatlanan futbolcumuz Gökhan Töre'nin yapılan muayene ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sol bacak ekstansör digitorum longus kasının zarında yırtık ve kas içine kanama tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanılmıştır."
- 30.10.2018 17:33
- Güncelleme: 30.10.2018 18:08
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