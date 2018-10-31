Beşiktaş yönetiminden Mustafa Pektemeke müjde! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Beşiktaş yönetiminden Mustafa Pektemek'e müjde!

    Spor Toto Süper Lig'de oynanan Beşiktaş - Çaykur Rizespor karşısında başarılı bir performans gösteren ve 2 gole imza atan Beşiktaş'ın santraforu Mustafa Pektemek'e, Beşiktaş yönetiminden müjde geldi.
    31 Ekim 2018 Çarşamba, 08:47:42 Güncelleme: 08:52:41
    Beşiktaş yönetiminden Mustafa Pektemeke müjde!

    Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Siyah-beyazlı idareciler, başarılı performansını sürdürmesi halinde tecrübeli forvetin sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmayı gündeme alacaklarını ifade etti.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş yönetiminden Mustafa Pektemeke müjde!

    Siyah beyazlı yöneticiler "Pektemek böyle devam etsin, gerisini düşünmesin. Larin ve Love kadar o da şans bulmalı. Bu fırsatı kullanırsa hem kendisi hem de takım kazanır" dedi.

    Beşiktaş yönetiminden Mustafa Pektemeke müjde!

    Beşiktaş'ın önceki akşam Çaykur Rizespor ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan ve attığı iki şık golle alkışları toplayan Mustafa Pektemek, hem teknik heyet hem de yönetimden övgü aldı.

    Beşiktaş yönetiminden Mustafa Pektemeke müjde!

    Siyah-beyazlı yöneticilerin karşılaşma sonrası kendi aralarında yaptıkları değerlendirmelerde Mustafa'nın bu oyununu sürdürmesi halinde yeni sözleşmenin gündeme gelebileceği yönünde görüş belirttikleri aktarıldı.

    Beşiktaş yönetiminden Mustafa Pektemeke müjde!

    Sezon sonu mukavelesi bitecek olan Pektemek konusunda bir maçlık performansla değerlendirme yapmanın doğru olmadığını dile getiren yöneticilerin, "Fazla abartmamak lazım. Çünkü Mustafa'ya da zarar vermiş oluruz. Kendisi böyle devam etsin, gerisini düşünmesin. Bu takımda Cyle Larin ve Vagner Love kadar o da şans bulmalı. Bu şansı değerlendirirse hem kendisi hem de takım kazanır" ifadelerini kullandıkları ortaya çıktı.


    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN