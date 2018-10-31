Beşiktaş yönetiminden Mustafa Pektemeke müjde!

Sezon sonu mukavelesi bitecek olan Pektemek konusunda bir maçlık performansla değerlendirme yapmanın doğru olmadığını dile getiren yöneticilerin, "Fazla abartmamak lazım. Çünkü Mustafa'ya da zarar vermiş oluruz. Kendisi böyle devam etsin, gerisini düşünmesin. Bu takımda Cyle Larin ve Vagner Love kadar o da şans bulmalı. Bu şansı değerlendirirse hem kendisi hem de takım kazanır" ifadelerini kullandıkları ortaya çıktı.



