UEFA’dan 5 yılda 101 milyon euro!
UEFA organizasyonlarında son 5 yılda kulüplere dağıtılan yayın gelirleri belli oldu
50 milyon euro'dan fazla kazanan kulüpler arasında Beşiktaş ve G.Saray da yer aldı. Siyah beyazlılar 101 milyon euro gelir ile listede 22. sırada, G.Saray 74 milyon euro gelirle 31'inci sırada yer aldı. Juventus 405 milyon euro ile birinci, Real Madrid 360 milyon euro ile ikinci, PSG ise 299 milyon euro ile üçüncü sırada yer aldı.?
U-21'LER ÜÇLEDİ
BEŞİKTAŞ U21 Takımı, Ç.Rizespor'u 3-1mağlup etti. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde geçen siyah beyazlılar, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Siyah beyazlıların gollerini Erdem Seçgin, Yusuf Atasoy ve Bülent Üçüncü kaydetti.
DİŞİ KARTALLAR MİLLİ TAKIM'DA
Türkiye Kadın A Milli Takımı'nın Gürcistan hazırlık maçları aday kadrosu belirlendi. Kadın A Milli Takımı'nın aday kadrosunda Beşiktaş'tan, Fatma Şahin, Gamze Nur Yaman, Arzu Karabulut, Derya Arhan, Gizem Gönültaş, Didem Karagenç ve Başak Gündoğdu yer aldı.
- 30.10.2018
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Avcı: “Zor bir deplasman buradan kazanarak dönmek son derece önemli”
Toplam 1
Yorum
CELAL HER HAFTA AYNI SIKICI IGRENC FUTBOL BIR GS LI OLARAK SIZ OLMAYINDA KIM OLURSA OLSUN SAMP FB DE DAHIL FUTBOLUN GERCEK KATILI SIZSINIZ
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Yönetim çok terleyecek
Toplam 5
Yorum
misafir Ocakta satabildiklerini satmalı, satamadıkları ile de sözleşme yenilememeli.
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Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında iddialı
Toplam 1
Yorum
CELAL TAM KADRO OLSA AFFETMEZDI RIZE AMA BU EKSIKLERLE IMKANSIZ, YARIN BASLIKLAR KARTAL GERI DONDU KARTAL MUHTESEM VS HAFTAYA BSK 3 LER ONDAN SONR
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