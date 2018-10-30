UEFA’dan 5 yılda 101 milyon euro!

50 milyon euro'dan fazla kazanan kulüpler arasında Beşiktaş ve G.Saray da yer aldı. Siyah beyazlılar 101 milyon euro gelir ile listede 22. sırada, G.Saray 74 milyon euro gelirle 31'inci sırada yer aldı. Juventus 405 milyon euro ile birinci, Real Madrid 360 milyon euro ile ikinci, PSG ise 299 milyon euro ile üçüncü sırada yer aldı.?



U-21'LER ÜÇLEDİ



BEŞİKTAŞ U21 Takımı, Ç.Rizespor'u 3-1mağlup etti. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde geçen siyah beyazlılar, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Siyah beyazlıların gollerini Erdem Seçgin, Yusuf Atasoy ve Bülent Üçüncü kaydetti.



DİŞİ KARTALLAR MİLLİ TAKIM'DA



Türkiye Kadın A Milli Takımı'nın Gürcistan hazırlık maçları aday kadrosu belirlendi. Kadın A Milli Takımı'nın aday kadrosunda Beşiktaş'tan, Fatma Şahin, Gamze Nur Yaman, Arzu Karabulut, Derya Arhan, Gizem Gönültaş, Didem Karagenç ve Başak Gündoğdu yer aldı.