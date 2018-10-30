UEFA’dan 5 yılda 101 milyon euro! – Fotomaç – 30 Ekim 2018
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    30 Ekim 2018, Salı
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    UEFA’dan 5 yılda 101 milyon euro!

    UEFA organizasyonlarında son 5 yılda kulüplere dağıtılan yayın gelirleri belli oldu

    50 milyon euro'dan fazla kazanan kulüpler arasında ve G.Saray da yer aldı. Siyah beyazlılar 101 milyon euro gelir ile listede 22. sırada, G.Saray 74 milyon euro gelirle 31'inci sırada yer aldı. 405 milyon euro ile birinci, 360 milyon euro ile ikinci, ise 299 milyon euro ile üçüncü sırada yer aldı.?

    U-21'LER ÜÇLEDİ

    U21 Takımı, Ç.Rizespor'u 3-1mağlup etti. 'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde geçen siyah beyazlılar, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Siyah beyazlıların gollerini Erdem Seçgin, Yusuf Atasoy ve Bülent Üçüncü kaydetti.

    DİŞİ KARTALLAR MİLLİ TAKIM'DA

    Türkiye Kadın A Milli Takımı'nın Gürcistan hazırlık maçları aday kadrosu belirlendi. Kadın A Milli Takımı'nın aday kadrosunda 'tan, Fatma Şahin, Gamze Nur Yaman, Arzu Karabulut, Derya Arhan, Gizem Gönültaş, Didem Karagenç ve Başak Gündoğdu yer aldı.

    1. 30.10.2018
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