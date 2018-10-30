Müthiş Çoşku!
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    30 Ekim 2018, Salı
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    Müthiş Çoşku!

    Müthiş Çoşku!

    30 bin Türk bayrağı ile süslenen ’ta coşkusu yaşandı. Dolmabahçe’de tribünler dün akşam kırmızı-beyaza büründü!

    'ın dün akşam oynadığı maçında tribünlerde müthiş bir görsel şölen vardı. Karşılaşmanın oynandığı 'ta maç öncesi coşkusu yaşandı. Siyah-beyazlı yönetim sebebiyle Stadı'nın tribünlerini 30 bin Türk bayrağıyla süsledi. Yönetimin talebi üzerine büyük çoğunluğu beyaz giyerek tribünlere gelen Beşiktaşlı taraftarlar maç öncesinde bu coşkuyu doyasıya yaşadılar. Öte yardan da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla karşısında 'kırmızı' formayla sahada yer aldı. Siyah-beyazlı oyuncular, seremoni öncesi sahaya, "Cumhuriyetimizin 95. yılı kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı. Bu arada Beşiktaş'ın Genk ile oynadığı karşılaşmada oyunculara tepki gösteren siyah-beyazlı taraftarlar, Çaykur Rizespor mücadelesi öncesi ısınmak için sahaya çıkan takımlarına alkışlarla destek verdi. Siyah-beyazlılar, daha sonra takımı tribünlere çağırarak desteklerini sürdürdü. Kale arkasındaki tribünde yer alan taraftarlar, kaleci Loris Karius'un yanı sıra , Domagoj Vida ve 'yı tribüne çağırdı.

    1. 30.10.2018
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