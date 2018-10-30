Müthiş Çoşku!
30 bin Türk bayrağı ile süslenen Vodafone Park’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Dolmabahçe’de tribünler dün akşam kırmızı-beyaza büründü!
Beşiktaş'ın dün akşam oynadığı Çaykur Rizespor maçında tribünlerde müthiş bir görsel şölen vardı. Karşılaşmanın oynandığı Vodafone Park'ta maç öncesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Siyah-beyazlı yönetim 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Vodafone Park Stadı'nın tribünlerini 30 bin Türk bayrağıyla süsledi. Yönetimin talebi üzerine büyük çoğunluğu beyaz giyerek tribünlere gelen Beşiktaşlı taraftarlar maç öncesinde bu coşkuyu doyasıya yaşadılar. Öte yardan Beşiktaş da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Çaykur Rizespor karşısında 'kırmızı' formayla sahada yer aldı. Siyah-beyazlı oyuncular, seremoni öncesi sahaya, "Cumhuriyetimizin 95. yılı kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı. Bu arada Beşiktaş'ın Genk ile oynadığı karşılaşmada oyunculara tepki gösteren siyah-beyazlı taraftarlar, Çaykur Rizespor mücadelesi öncesi ısınmak için sahaya çıkan takımlarına alkışlarla destek verdi. Siyah-beyazlılar, daha sonra takımı tribünlere çağırarak desteklerini sürdürdü. Kale arkasındaki tribünde yer alan taraftarlar, kaleci Loris Karius'un yanı sıra Gökhan Töre, Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'yı tribüne çağırdı.
- 30.10.2018
-
Avcı: “Zor bir deplasman buradan kazanarak dönmek son derece önemli”
Toplam 1
Yorum
CELAL HER HAFTA AYNI SIKICI IGRENC FUTBOL BIR GS LI OLARAK SIZ OLMAYINDA KIM OLURSA OLSUN SAMP FB DE DAHIL FUTBOLUN GERCEK KATILI SIZSINIZ
-
Yönetim çok terleyecek
Toplam 5
Yorum
misafir Ocakta satabildiklerini satmalı, satamadıkları ile de sözleşme yenilememeli.
-
Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında iddialı
Toplam 1
Yorum
CELAL TAM KADRO OLSA AFFETMEZDI RIZE AMA BU EKSIKLERLE IMKANSIZ, YARIN BASLIKLAR KARTAL GERI DONDU KARTAL MUHTESEM VS HAFTAYA BSK 3 LER ONDAN SONR
Müthiş Çoşku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.