Quaresma Şov
Portekizli 3 asist yaptı, penaltı kaçırdı, sararıp cezalı oldu
Genk maçında protestolara hedef olan Ricardo Quaresma dün sergilediği futbol ve yaptığı 3 asistle taraftarla barıştı. Portekizli yıldız, Mustafa Pektemek'in attığı iki golün de pasını verirken, ikinci yarıda bir asist de Vagner Love'a yaptı. Caner'in golü de onun çektiği şutun ardından geldi. Quaresma buna karşılık gördüğü sarı kartla Medipol Başakşehir maçı öncesi cezalı duruma düştü. Bu sezon 4. sarı kartını gören oyuncu, kritik karşılaşmada forma giyemeyecek. Tüm gollerde imzası olan Quaresma, Love'un düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını ise kaçırarak güzel futbolunu golle süsleme şansını
AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNDE EN ÇOK ASİST YAPANLAR
Quaresma Beşiktaş 7
Suso Milan 7
Di Maria PSG 6 ?
Sancho B.Dortmund 6
- 30.10.2018
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Avcı: “Zor bir deplasman buradan kazanarak dönmek son derece önemli”
Toplam 1
Yorum
CELAL HER HAFTA AYNI SIKICI IGRENC FUTBOL BIR GS LI OLARAK SIZ OLMAYINDA KIM OLURSA OLSUN SAMP FB DE DAHIL FUTBOLUN GERCEK KATILI SIZSINIZ
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Yönetim çok terleyecek
Toplam 5
Yorum
misafir Ocakta satabildiklerini satmalı, satamadıkları ile de sözleşme yenilememeli.
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Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında iddialı
Toplam 1
Yorum
CELAL TAM KADRO OLSA AFFETMEZDI RIZE AMA BU EKSIKLERLE IMKANSIZ, YARIN BASLIKLAR KARTAL GERI DONDU KARTAL MUHTESEM VS HAFTAYA BSK 3 LER ONDAN SONR
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