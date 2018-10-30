Quaresma Şov
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    30 Ekim 2018, Salı
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    Quaresma Şov

    Quaresma Şov

    Portekizli 3 asist yaptı, penaltı kaçırdı, sararıp cezalı oldu

    Genk maçında protestolara hedef olan dün sergilediği futbol ve yaptığı 3 asistle taraftarla barıştı. Portekizli yıldız, 'in attığı iki golün de pasını verirken, ikinci yarıda bir asist de Vagner Love'a yaptı. Caner'in golü de onun çektiği şutun ardından geldi. Quaresma buna karşılık gördüğü sarı kartla maçı öncesi cezalı duruma düştü. Bu sezon 4. sarı kartını gören oyuncu, kritik karşılaşmada forma giyemeyecek. Tüm gollerde imzası olan Quaresma, Love'un düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını ise kaçırarak güzel futbolunu golle süsleme şansını


    AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNDE EN ÇOK ASİST YAPANLAR

    Quaresma 7
    Suso Milan 7
    Di Maria PSG 6 ?
    Sancho B.Dortmund 6

    1. 30.10.2018
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