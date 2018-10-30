Quaresma Şov

Genk maçında protestolara hedef olan Ricardo Quaresma dün sergilediği futbol ve yaptığı 3 asistle taraftarla barıştı. Portekizli yıldız, Mustafa Pektemek'in attığı iki golün de pasını verirken, ikinci yarıda bir asist de Vagner Love'a yaptı. Caner'in golü de onun çektiği şutun ardından geldi. Quaresma buna karşılık gördüğü sarı kartla Medipol Başakşehir maçı öncesi cezalı duruma düştü. Bu sezon 4. sarı kartını gören oyuncu, kritik karşılaşmada forma giyemeyecek. Tüm gollerde imzası olan Quaresma, Love'un düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını ise kaçırarak güzel futbolunu golle süsleme şansını



AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNDE EN ÇOK ASİST YAPANLAR



Quaresma Beşiktaş 7

Suso Milan 7

Di Maria PSG 6 ?

Sancho B.Dortmund 6