Çaylar Pektemek'ten!
Şenol Güneş’in 1247 gün aradan sonra ligde ilk 11’de şans verdiği Mustafa Pektemek, şahane iki golle Vodafone Park’ta tribünleri ayağa kaldırdı
Beşiktaş'ta gecenin adamı Mustafa Pektemek'ti... 30 yaşındaki futbolcu tam 1247 gün sonra ligde ilk onbirde şans bulurken, attığı iki golle galibiyetin yolunu açtı. Mustafa'nın özellikle topuğuyla attığı ilk gol büyük alkış aldı. Pektemek son olarak geçen sezon Devler Ligi'nde iç sahada oynanan Bayern maçına 11'de başlamıştı. Pektemek, Süper Lig'de ise Beşiktaş formasıyla son olarak 2014-15 sezonunun 34'üncü haftasında oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında 11'de şans buldu
SABRIN KARŞILIĞINI ALDIM
Şenol Güneş döneminde ise ilk kez ligde ilk 11'de forma giydi. Bu sezon resmi maçlarda ilk gollerini atan Pektemek, ligde Göztepe karşısında 20 dakika, UEFA Avrupa Ligi'nde ise B36 Torshavn ve Genk mücadelelerinde toplam 23 dakika oynamış ve Genk'e karşı 1 asist yapmıştı. Mustafa karşılaşmadan sonra, "Bayağı uzun zaman olmuştu ilk 11'de çıkmayalı. Bekledim, sabrettim, çalıştım. Hocam şans verdi, ben de elimden geleni yaptım. İnşallah bu bizim için güzel bir başlangıç olur" şeklinde konuştu.
YERLİLERDEN 2018'DE İLK GOL
Mustafa ?Pektemek'in golü, Beşiktaş'ın 2018 yılında Vodafone Park'ta Türk bir oyuncu ile bulduğu ilk gol olarak kayıtlara geçti. Siyahbeyazlıların, 2018'de evinde attığı 35 golün tamamını yabancı oyuncular kaydetmişti. Beşiktaş adına ligde gol atan son yerli oyuncu Cenk Tosun olmuştu. (Aralık 2017)
8 PENALTININ 4'Ü KAÇTI
Kartal'ın penaltı uğursuzluğu devam ediyor. Dün de Quaresma'nın penaltısını kaleci kurtardı. Geçen hafta da Göztepe maçında Oğuzhan penaltıyı kaçırmıştı. Süper Lig'de kullandığı 11 penaltıyı da gole çeviren Love'un atışı kullanmaması ise yadırgandı.
- 30.10.2018
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Avcı: “Zor bir deplasman buradan kazanarak dönmek son derece önemli”
Toplam 1
Yorum
CELAL HER HAFTA AYNI SIKICI IGRENC FUTBOL BIR GS LI OLARAK SIZ OLMAYINDA KIM OLURSA OLSUN SAMP FB DE DAHIL FUTBOLUN GERCEK KATILI SIZSINIZ
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Yönetim çok terleyecek
Toplam 5
Yorum
misafir Ocakta satabildiklerini satmalı, satamadıkları ile de sözleşme yenilememeli.
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Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında iddialı
Toplam 1
Yorum
CELAL TAM KADRO OLSA AFFETMEZDI RIZE AMA BU EKSIKLERLE IMKANSIZ, YARIN BASLIKLAR KARTAL GERI DONDU KARTAL MUHTESEM VS HAFTAYA BSK 3 LER ONDAN SONR
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