Şenol Güneş: "Rakip haddini bilerek oynadı"
Göztepe’ye 2-0 mağlup olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, kazanabilecekleri maçı kaybettiklerini ifade ederek, “Gollerin gelmesi rakibe moral, bize de teslimiyet getirdi” dedi.
Puan sıralamasının önemli olmadığını aktaran Güneş, "Puan kaybı olan maçları kazanabileceğimiz maç olarak görüyoruz. Bursa'da, Konya'da da kazanabilirdik. Skora yansımayan pozisyonlar bizi olumsuz etkiledi. 12 puan kaybımız var. Sıkıntılarımızı mazeret olarak kullanmak istemiyorum. Yediğimiz ilk golde rakibe gol attırdık. Goller kaçırdık. Bunun adı yok. Daha kendimize geleceğiz, daha çok çalışacağız. 2-0'dan sonra oyun kontrolü kayboldu, rakibin direnci arttı. Gollerin gelmesi rakibe moral, bize de teslimiyet getirdi" diye konuştu.
"BABEL PENALTICI DEĞİL"
Oğuzhan'ın kaçırdığı penaltıyı Babel'in neden kullanmadığı sorusunu da yanıtlayan Güneş, "Penaltılara kararı ben veriyorum. Kaçırılan penaltı için her şey söylenebilir. Oğuzhan ilk sıradaki penaltıcımız. Babel zaten penaltı sıralamamızda yoktu. Basit hatalar yaptık. Bizim gibi bir takımın yiyeceği goller değildi" dedi.
- 21.10.2018 21:48
- Güncelleme: 21.10.2018 22:33
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Rizespor - Konyaspor: 1-1
Toplam 1
Yorum
Kontra Rize kazansa iyiydi. fb yıllar sonra hak ettiği sırada olurdu ne güzel...
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Kimlik bunalımı
Toplam 2
Yorum
Adil Beter olun
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Ali Koç, Sivas'tan da mutsuz ayrıldı
Toplam 5
Yorum
3 ay da baydiniz Aziz Yıldırım olmak kim siz kim Fenerbahçe için 20 yılda en kötü belkide 3 cü olmuştur adam küme düşmeye oynuyor koca takım hala vız vız vız
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