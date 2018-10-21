Savunmasız Kartal

Beşiktaş'ta tüm gözler bu akşam oynanacak Göztepe maçına çevrilmiş durumda. Siyah-beyazlılarda tek hedef, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek, G.Saray'ın berabere kaldığı haftada puan farkını 1'e indirmek. Bu karşılaşma öncesinde Beşiktaş savunmasında büyük sorun yaşanıyor. Kırmızı kart cezalısı Vida'nın dışında, sakatlıkları bulunan Pepe ile Adriano da maç kadrosuna alınmadılar. Öte yandan Sırbistan Milli Takımı kampında sakatlandığı için İstanbul'a erken dönerek tedavisine başlanan Adem Ljajic de riske edilmedi ve İzmir'e götürülmedi.



STOPERLER MEDEL VE ROCO

Pepe, Vida ve Adriano'nun yokluğunda Şenol Güneş'in nasıl 11 ile sahaya çıkacağı ise merak konusu oldu. Tecrübeli teknik adam Göztepe'nin hızlı hücumcularına karşı savunmanın göbeğinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan Vida'nın yerine Medel'in oynaması bekleniyor. Diğer stoper Pepe'nin de sakatlığı sebebiyle Şilili stoper Enzo Roco'ya forma şansı doğdu. Kaleyi Karius'a emanet edecek Şenol Güneş, savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Roco, Medel ve Caner Erkin'den oluşturacak.



FORVETTE VAGNER LOVE

Atiba'yı 11'e koyması beklenen Güneş, Kanadalının yanında Tolgay Arslan'a forma şansı verecek. Hafta ortasında yapılan antrenmanlarda gösterdiği performansla teknik heyetin yüzünü güldüren Quaresma'ya formayı teslim etmesi beklenen Şenol Güneş, Adem Ljajic'in yokluğunda Oğuzhan Özyakup'u bu mevkii de değerlendirecek. Sol kanatta Babel'i oynatması beklenen Güneş, forvet hattına ise hafta içi yapılan çalışmalarda attığı goller ve performansıyla dikkat çeken Vagner Love de ileri uçta formaya en yakın isim olarak gözüküyor.

İZMİR'DE UÇUYOR

Göztepe ile Beşiktaş İzmir'de 25. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda Beşiktaş'ın galibiyetlerde 10-5 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 9 maç da berabere sonuçlanırken, Beşiktaş 33, Göztepe ise 22 gol attı.



BEŞİKTAŞ 3'E KATLADI

Beşiktaş ile Göztepe, bugün Süper Lig'de 49. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 48 maçtan 24'ünü Beşiktaş, 8'ini Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 79-44 üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezonki maçları Beşiktaş, İzmir'de 3-1, İstanbul'da da 5-1'lik skorlarla kazandı.



4 YILDIZ CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta, bu akşam oynanacak Göztepe maçı öncesinde Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Caner Erkin ve Gary Medel sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı olan bu futbolcular bugünkü mücadelede sarı kart görmeleri halinde 10. haftadaki Çaykur Rize maçında görev alamayacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in bu oyuncularıyla özel olarak görüştüğü ve "Her maç önemli elbette ancak gereksiz yere kart görecek hareketlerden kaçının. Hepinize ihtiyacım var, takım arkadaşlarınızı yalnız bırakmayın" dediği öğrenildi.



BABEL ATIYOR Q7 ATTIRIYOR

Siyah-beyazlıların yıldız oyuncusu Ryan Babel, Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla Göztepe'ye karşı oynadığı iki maçta 4 gole direkt katkıda bulundu. Hollandalı oyuncu 2 kez rakip ağları havalandırırken 2 de asist katkısı yaptı. Öte yandan Quaresma da bu sezon Süper Lig'de en fazla şut pası atan isimler arasında zirvede yer alıyor. Portekizli yıldız oyuncu 23 kez takım arkadaşlarına şut pası verdi.

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Şenol Güneş'in öğrencileri, son 3 deplasman maçından da beraberlikle ayrılarak 3 puan toplayabildi. Siyah- beyazlılar sırasıyla Bursaspor ile 1-, ardından F.Bahçe ile yine aynı skorla 1-1, son olarak da Konyaspor'la 2-2 berabere kalırken; üç deplasmanda maçında 6 puan kaybetti.



1

Beşiktaş, Süper Lig'de Göztepe ile yaptığı son 21 maçta sadece bir kez mağlup oldu. İki ekip arasındaki son 21 maçtan 11'ini kazanan, 9'unda berabere kalan siyah-beyazlılar, bu süre içinde sadece 27 Nisan 2002'deki randevuda yenildi.



48

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 10 maçta fileler toplam 48 kez havalandı. Taraflar arasındaki bu karşılaşmalarda Beşiktaş 34, Göztepe ise 14 kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş-Göztepe rekabetindeki son 10 randevuda maç başına gol ortalaması 4,8 olarak gerçekleşti.