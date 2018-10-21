İşte Beşiktaş'ın Göztepe karşısındaki ilk 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'ye konuk oluyor. İşte siyah beyazlıların maça başlaması beklenen ilk 11'i...
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