Bektaş iddialı – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    Bektaş iddialı

    Bektaş iddialı

    Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, “Bu maçı kazasız geçeceğimize inanıyorum” dedi

    Zirve adaylarından 'ı konuk edecek Göztepe, galibiyet için kenetlendi. Futbolculuk döneminde forması giyen , üç puanı alacaklarına yürekten inandığını söyledi. "Göztepe'nin teknik direktörü olarak Beşiktaş'ı yenmek bana gurur verir" diyen Bektaş, " Bu maçı taraftarımızın muhteşem desteği ile kazasız atlatacağımıza inanıyorum. Milli arada çok iyi çalıştık. Sakatlarımız iyileşti. En iyi şekilde mücadelemizi gösterip camiamızı mutlu edeceğiz" diye konuştu. LİGE verilen arayı en iyi şekilde değerlendiren sarı-kırmızılılarda sakat futbolcular Halil, Gassama, Cikalleshi, Borges, Grillo ve Deniz tamamen iyileşti. Sakatlıkları süren Atakan ve Traore'den yararlanamayacak olan Göztepe'de uzun bir tedavi sürecinden geçen stoper Kadu'nun da 21 kişilik kafilede yer alacağı kaydedildi.

    1. 21.10.2018
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