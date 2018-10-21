Bektaş iddialı
Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, “Bu maçı kazasız geçeceğimize inanıyorum” dedi
Zirve adaylarından Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, galibiyet için kenetlendi. Futbolculuk döneminde Beşiktaş forması giyen Göztepe Teknik Direktör Bayram Bektaş, üç puanı alacaklarına yürekten inandığını söyledi. "Göztepe'nin teknik direktörü olarak Beşiktaş'ı yenmek bana gurur verir" diyen Bektaş, " Bu maçı taraftarımızın muhteşem desteği ile kazasız atlatacağımıza inanıyorum. Milli arada çok iyi çalıştık. Sakatlarımız iyileşti. En iyi şekilde mücadelemizi gösterip camiamızı mutlu edeceğiz" diye konuştu. LİGE verilen arayı en iyi şekilde değerlendiren sarı-kırmızılılarda sakat futbolcular Halil, Gassama, Cikalleshi, Borges, Grillo ve Deniz tamamen iyileşti. Sakatlıkları süren Atakan ve Traore'den yararlanamayacak olan Göztepe'de uzun bir tedavi sürecinden geçen stoper Kadu'nun da 21 kişilik kafilede yer alacağı kaydedildi.
- 21.10.2018
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Yorum
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Aslan Gollerine devam et,sorun olmaz.
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Toplam 1
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Aslan Böyle günlerde alinan puanlar kücümsenmemeli
Bektaş iddialı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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