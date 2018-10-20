Hata payı yok – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    payı yok

    Hata payı yok

    Rakibin son 4 haftada 3 galibiyet aldığını ve dişli takımları yendiğini hatırlatan usta hoca, “ payı olmayan bir maç. Dışarıdan şut çektirmeyin, ilk golü kesinlikle biz atmalıyız” dedi.

    'in 9. haftasında yarın 'ye konuk olacak 'ta teknik direktör 'ten siyah- beyazlı futbolculara uyarılar geldi… Dün gerçekleştirilen antrenman öncesinde talebeleriyle kısa bir toplantı yapan tecrübeli teknik adam, ev sahibi takımının ligin en dişli takımlarından birisi olduğunu hatırlattı. Usta çalıştırıcı, özellikle 'e dikkat çekerek, ceza sahası dışından şut şansı yaratma konusunda çok iyi bir takıma karşı oynayacakları uyarısında bulundu. Bu sezon rakibin yetenekli oyuncularına karşı yaşadıkları zaafiyeti Göztepe karşılaşmasında sahada görmek istemediğini hatırlattı. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı takımın ligin son 4 haftasında 3 galibiyet aldığını da aktarıp şunları dile getirdi:

    EZBERE DEĞİL, GARANTİ OYNAYIN
    "Duran topları savunma konusunda ligin en iyi takımına karşı oynayacağız. Göztepe; Fenerbahçe, , gibi takımları mağlup etti. onlara karşı zor kazandı. payı olmayan bir maça çıkacağız. Kesinlikle çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hızlı, yerden garanti oyun istiyorum. pas, koşu yok..." Güneş'in ayrıca rakibin skor avantajı yakaladığında bunu kullanan bir takım olduğunu da kaydedip "Ne olursa olsun ilk golü bizim atmamız gerekiyor. Aksi durumda maç çevirmesi çok zor bir hal alır. Geriye düşersek puan kaybederiz" uyarısında bulunduğu kaydedildi.

    KARA KARTAL ŞUT ÇALIŞIYOR
    , Göztepe ile maçı hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. İdman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon ve streching çalışması ile başlarken küçük oyunlar sonrası 5'e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada çift kale maç ve şutla sona erdi.

    YOLCULUK BUGÜN
    Siyah-beyazlı takım, Göztepe karşılaşması için yola koyulacak. Saat 12.00'de basına kapalı antrenman yapacak olan Beşiktaş hazırlıklarını bitirip daha sonra özel uçakla İzmir'e giderek kampa girecek.
    1. 20.10.2018
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