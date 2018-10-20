Hata payı yok
Rakibin son 4 haftada 3 galibiyet aldığını ve dişli takımları yendiğini hatırlatan usta hoca, “Hata payı olmayan bir maç. Dışarıdan şut çektirmeyin, ilk golü kesinlikle biz atmalıyız” dedi.
EZBERE DEĞİL, GARANTİ OYNAYIN
"Duran topları savunma konusunda ligin en iyi takımına karşı oynayacağız. Göztepe; Fenerbahçe, Trabzonspor, Konyaspor gibi takımları mağlup etti. Galatasaray onlara karşı zor kazandı. Hata payı olmayan bir maça çıkacağız. Kesinlikle çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hızlı, yerden garanti oyun istiyorum. Ezbere pas, koşu yok..." Güneş'in ayrıca rakibin skor avantajı yakaladığında bunu kullanan bir takım olduğunu da kaydedip "Ne olursa olsun ilk golü bizim atmamız gerekiyor. Aksi durumda maç çevirmesi çok zor bir hal alır. Geriye düşersek puan kaybederiz" uyarısında bulunduğu kaydedildi.
KARA KARTAL ŞUT ÇALIŞIYOR
Kartal, Göztepe ile maçı hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. İdman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon ve streching çalışması ile başlarken küçük oyunlar sonrası 5'e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada çift kale maç ve şutla sona erdi.
YOLCULUK BUGÜN
Siyah-beyazlı takım, Göztepe karşılaşması için bugün yola koyulacak. Saat 12.00'de basına kapalı antrenman yapacak olan Beşiktaş hazırlıklarını bitirip daha sonra özel uçakla İzmir'e giderek kampa girecek.
- 20.10.2018
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