Beşiktaş deplasmanda Türk Telekom'a kaybetti – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    Beşiktaş deplasmanda 'a kaybetti

    Beşiktaş deplasmanda Türk Telekom'a kaybetti

    'nin 3. haftasında , evinde karşılaştığı ’ı 74-66 mağlup etti.

    'nin 3. haftasında , evinde karşılaştığı 'ı 74-66 mağlup etti.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında lige bu sezon yükselen ve Türkiye'yi 7Days EuroCup'ta da temsil eden Türk Telekom, evinde Beşiktaş Sompo Japan'ı ağırladı.

    İlk periyota iyi başlayan Türk Telekom, ilk 10 dakikayı 20-16 önde tamamladı. İkinci periyotta da oyun disiplininden kopmayan Türk Telekom, ilk yarıyı 38-35 önde bitirdi. İkinci yarının ilk 10 dakikasında Türk Telekom, 56-44 'lik skorla önde kapattı. Beşiktaş Sompo Japan, adeta kıran kırana geçen son 10 dakika sonucunda mücadeleden 74-66 mağlup ayrıldı.

    Türk Telekom'da, 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, da 21 sayı bularak maçın en skorer ismi oldu.

    Salon: Ankara Spor Salonu

    Hakemler: Mehmet Keseratar xxx, Kerem Baki xxx, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu xxx

    Türk Telekom: Sylven Landesberg xxx 21, Polat Kaya x, Can Akın x, Yunus Sonsırma xxx 8, xxx 7, xx 2, Serhat Çetin xx, Metin Türen xxx 2, Nusret Yıldırım xx 2, Kenny Gabriel xx 9, Terrance Campbell xxx 4, Vladimir Stimac xxx 19

    Başantrenör: Burak Gören

    Beşiktaş Sompo Japan: Phil Pressey xxx 8, Erkan Veyseloğlu xxx 7, Ömer Utku Al x 1, Samet Geyik xx 5, Joe Alexander xxx15, Robin Benzing xx 7, Burak Yıldızlı xx, Kyle Gibson xx 6, Can Maxim Mutaf xxx, xx 9, Ivan Buva xxx 8

    Başantrenör: Dusko Ivanovic

    1. periyot: 20-16 (Türk Telekom lehine)
    Devre: 38-35 (Türk Telekom lehine)
    3. periyot: 56-44 (Türk Telekom lehine)
    1. 20.10.2018 19:27
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