Beşiktaş'ta Göztepe hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 18 Ekim 2018
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    'ta hazırlıkları sürüyor

    Beşiktaş'ta Göztepe hazırlıkları sürüyor

    'in 9'uncu haftasında deplasmanda ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

    'nde teknik direktör yönetiminde basına açık yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman pas çalışmalarıyla devam etti. Daha sonrasında iki gruba ayrılan futbolculardan bir grup şut çalışması yaparken, diğer grup ise kanat organizasyonları üzerine çalıştı. Şut çalışması sırasında az gol atan oyuncunun şınav çekmesi dikkat çekti.

    Güneş, şut çalışması sırasında oyuncularla yakından ilgilendi. Tecrübeli teknik adam şut çalışması sırasında Quaresma, Lens, Babel ve Love'a sık sık uyarılarda bulundu. Şenol Güneş ayrıca antrenman öncesinde ve ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

    Beşiktaş'ta milli takımlardan dönen Babel, Vida, Utku, Güven ve Dorukhan takımla birlikte antrenmana çıkarken, Kanada Milli Takımı'ndan henüz dönmeyen ve Cyle Larin ile Şili Milli Takımı'ndan dönmeyen ve Enzo Roco antrenmanda yer almadı. Öte yandan sakatlığı devam eden Adriano antrenmanda katılmadı. Sırp 10 numara Adem Ljajic ise takımdan ayrı çalıştı.

    Siyah beyazlı ekip, maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 18.10.2018 18:50
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