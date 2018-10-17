Vida boş geçmedi – Fotomaç – 17 Ekim 2018
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    boş geçmedi

    <a href="/index/vida?id=be442091-7d79-4e8d-bda0-bf59d18e6123" class="" rel="tag">Vida</a> boş geçmedi
    Milli maç arasında , hazırlık müsabakasında ile karşı karşıya geldi. 'ın 2-1 kazandığı maça ilk 11'de başlayan Domagoj , 24'te takımını 1-0 öne geçiren golü attı. bu sezon formasıyla ligde 7, Elemeleri'nde 1 ve 'nde 10 maçta görev alırken, toplamda 804 dakika sahada kaldı.
    1. 17.10.2018
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