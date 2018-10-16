Cyle Larin kiralanacak – Fotomaç – 16 Ekim 2018
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    16 Ekim 2018, Salı
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    Cyle kiralanacak

    Cyle <a href="/index/larin?id=36a3c8fc-2b68-4896-8dad-41a910ab710b" class="" rel="tag">Larin</a> kiralanacak
    yönetimi, Cyle 'e müşteri arıyor. ABD Ligi'ndeki yetersiz istatistiklerine ve teknik direktör 'in vetosuna rağmen alınan Kanadalı oyuncunun, yeni sezonda kazanılması amacıyla ikinci yarıda kiralanmasına karar verildi. için İskoçya ve 'dan bazı taliplerin olduğu, son kararı yönetimin vereceği ifade edildi.
    1. 16.10.2018
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