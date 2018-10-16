Beşiktaş'ta antrenman sonrası barbekü partisi
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    16 Ekim 2018, Salı
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    'ta antrenman sonrası barbekü partisi

    Beşiktaş'ta antrenman sonrası barbekü partisi

    yönetimi, teknik heyet ve futbolcular gerçekleştirilen sabah antrenmanın ardından barbekü partisinde bir araya geldi.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen barbekü partisinde Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı, asbaşkan Umut Güner, Futbol A Takımı'ndan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı, transfer komitesi üyesi Melih Aydoğdu, teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcuların yer aldığı ifade edildi.

    Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 16.10.2018 17:13
    2. Güncelleme: 16.10.2018 17:14
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