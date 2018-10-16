Beşiktaş'ta antrenman sonrası barbekü partisi
Beşiktaş yönetimi, teknik heyet ve futbolcular gerçekleştirilen sabah antrenmanın ardından barbekü partisinde bir araya geldi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen barbekü partisinde Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı, asbaşkan Umut Güner, Futbol A Takımı'ndan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı, transfer komitesi üyesi Melih Aydoğdu, teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcuların yer aldığı ifade edildi.
Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 16.10.2018 17:13
- Güncelleme: 16.10.2018 17:14
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Ljajic için kritik madde
Toplam 1
Yorum
murat1903 6.5 edecek oyuncu değil saçmalamayın ya
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4 maçta 12 puan planı
Toplam 1
Yorum
tutkun Hadi inşAllah
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Yeni Güneş'imiz Karaman!
Toplam 2
Yorum
Yeni Güneş'imiz Karaman!. palabıyık umut ümit fıratla burada kazanıyorlar ama yabancı hakemle vardar östersunds arnavutluku yenemiyorlar
Beşiktaş'ta antrenman sonrası barbekü partisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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