Gökhan Töre'nin tükenişi!
Beşiktaş’ta Gökhan Töre eski günlerini aratıyor. Tecrübeli oyuncu 32 aydır go l atamadı. Bu sezon ise ligde 1 dakika oynadı.
GÜNEŞ ONU TERCİH ETMİYOR
Resmi maçlardaki son golünü ligde 7 Şubat 2016'da Gaziantepspor'a karşı atan Gökhan Töre bu sezon ise ligde sadece 1 dakika forma giydi. 3-2 kaybettikleri Antalya maçının 90. dakikasında Quaresma'nın yerine oyuna giren Gökhan, Şenol Güneş'in tercih etmediği bir oyuncu oldu.
AVRUPA'DA 5 MAÇ OYNADI
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi ön eleme ve grup maçlarında toplam 5 kez forma giyen Gökhan o maçlarda da etkisiz kaldı. Gökhan Töre eski günlerinden çok uzak kaldı.
NEREDE O ESKİ GÖKHAN
2015-16'da kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Gökhan o sezon 35 resmi karşılaşmada 6 gol, 7 asistle süper bir grafik çizmişti.
SAKATLIK SONRASI KAYBOLDU
Geçen sezon öncesi geçirdiği sakatlıktan sonra bir türlü toparlanamayan Gökhan sadece 1 karşılaşmada forma giyebilmişti. (Takvim)
- 15.10.2018 01:10
- Güncelleme: 15.10.2018 01:10
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Harry Kewell: "Türkiye'de futbola yeniden aşık oldum"
Toplam 1
Yorum
GS Evet futbola aşık oluyorlar ama vergisiz aldıkları milyonlarca euro buna etki olmuyor mu ? yaş 30 u geçtimi Türkiye,Rusya,Çin ve Arap ülkele
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost TFF başındakiler luceskunun masallarına inanıyormu merak ediyorum. İnanıyorsa biz futboldan anlamıyoruz.
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost Süper ligdeki hocaları onaltısı türk biri yabancı. Milli takımın başında neden yabancı hoca?
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