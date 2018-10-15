Gökhan Töre'nin tükenişi! – Fotomaç – 15 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ekim 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    'nin tükenişi!

    <a href="/index/gokhan-tore?id=7afed7bc-8a87-4db5-b8a5-068c1720282b" class="" rel="tag">Gökhan Töre</a>'nin tükenişi!

    ’ta eski günlerini aratıyor. Tecrübeli oyuncu 32 aydır go l atamadı. Bu sezon ise ligde 1 dakika oynadı.

    'ta iyice gözden düştü. Güneş tarafından önceki gün idmandan kovulan yıldız oyuncu eski günlerini mumla aratır oldu. Değeri 8 Ekim 2015'te 15 milyon Euro olan Gökhan Töre geçirdiği sakatlıktan sonra toparlanamadı. Yıldız oyuncunun bugünkü değeri ise 3 milyon Euro'ya kadar düştü.

    GÜNEŞ ONU TERCİH ETMİYOR
    Resmi maçlardaki son golünü ligde 7 Şubat 2016'da Gaziantepspor'a karşı atan bu sezon ise ligde sadece 1 dakika forma giydi. 3-2 kaybettikleri maçının 90. dakikasında Quaresma'nın yerine oyuna giren Gökhan, 'in tercih etmediği bir oyuncu oldu.

    AVRUPA'DA 5 MAÇ OYNADI
    Bu sezon UEFA Avrupa Ligi ön eleme ve grup maçlarında toplam 5 kez forma giyen Gökhan o maçlarda da etkisiz kaldı. Gökhan Töre eski günlerinden çok uzak kaldı.

    NEREDE O ESKİ GÖKHAN
    2015-16'da kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Gökhan o sezon 35 resmi karşılaşmada 6 gol, 7 asistle süper bir grafik çizmişti.

    SAKATLIK SONRASI KAYBOLDU
    Geçen sezon öncesi geçirdiği sakatlıktan sonra bir türlü toparlanamayan Gökhan sadece 1 karşılaşmada forma giyebilmişti. (Takvim)
    1. 15.10.2018 01:10
    2. Güncelleme: 15.10.2018 01:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'nin tükenişi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN