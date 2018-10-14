Kristal Elma’dan 3 ödül – Fotomaç – 14 Ekim 2018
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    ’dan 3 ödül

    <a href="/index/kristal-elma?id=5fe51e07-477c-40ff-9e2e-84a3c061d84c" class="" rel="tag">Kristal Elma</a>’dan 3 ödül

    , Reklamcılar Derneği tarafından bu yıl 30’uncusu düzenlenen ’da 3 ödüle layık görüldü.

    , Medya Kullanımı-Özel Etkinlik Kullanımı kategorisinde, "23 Nisan Sürprizi" projesiyle 'yı almaya hak kazanırken; "Come to " sloganının yeni reklam filmi ve yeni sezon formalarının tanıtıldığı film ise Bronz Ödül aldı.
    1. 14.10.2018
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