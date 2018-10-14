Karius da yedek kaldı – Fotomaç – 14 Ekim 2018
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    Karius da yedek kaldı

    Karius da yedek kaldı

    'ın Alman file bekçisi Loris Karius, dünkü antrenmanda oynanan çift kale maçın ilk yarısında forma giymedi.

    Antrenman maçının ilk devresinde saha kenarında özel olarak çalışan Karius, ikinci yarıda A takım kalesine geçti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen karşılaşmada, bütün futbolcularını oynatmak isteyen Teknik Direktör Şenol Güneş, elinde 11 futbolcu ve 4 kaleci olmasından dolayı, 10 futbolcuyu sahaya sürerken 'yı bu nedenle U21 takımında oynattı.
    1. 14.10.2018
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