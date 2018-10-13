Love, Santos yolcusu – Fotomaç – 13 Ekim 2018
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    Love, yolcusu

    Love, Santos yolcusu
    'ın forvete için 'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fox Sports'un haberine göre , ayında Vagner Love'ı kadrosuna katmak istiyor. Haberde, 34 yaşındaki forvetin tekrar ülkesine geri dönmek istediği ifade edilirken tecrübeli futbolcunun Ocak ayında Beşiktaş yönetimi ile konuşarak sözleşmesinin feshini isteyebileceği kaydedildi.
    1. 13.10.2018
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