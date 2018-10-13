Genk maçına hazır – Fotomaç – 13 Ekim 2018
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    Genk maçına hazır

    Genk maçına hazır
    , milli maç arası ve deplasman maçlarının art arda gelmesinden yararlanarak Vodafone Park zeminini bakıma aldı. Beşiktaş Kulübü tarafından bir çim hastalığı yaşandığı açıklanırken tekrar eski haline kavuşması için seferber ilan edildi. Siyah- beyazlıların bakım çalışması için 25 Ekim'de Avrupa Ligi'nde Genk ile oynanacak maça kadar süre bulunuyor.
    1. 13.10.2018
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