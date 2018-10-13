Genk maçına hazır
- 13.10.2018
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Polonya'nın yeni Lewandowski'si Piatek
Toplam 1
Yorum
nevzat elin adamı nası arayıp buluyo bizimkiler menejerlerin kuklası olmuş adeta videodan adam alıyolar scavt ekipleri zaten hiç yok bizde
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34’lük savaşçı Joao Pereira
Toplam 2
Yorum
İSMAİL helal olsun perairaya 20 lik gençlerden daha enerjik
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Arda Turan hakkında soruşturma başlatıldı
Toplam 6
Yorum
eyüp yazık çok yazık
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