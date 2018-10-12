Beşiktaş'ta zemin çalışmaları sonuç vermeye başladı
Sezon başından beri ciddi eleştirilere sebep olan Vodafone Park zemininde çalışmalar devam ediyor.
- 12.10.2018 18:17
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Maestro
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı adam 2 yılda 1 gol attı diye MAESTRO oldu ! Fos adam, ilerki günlerde görürüsünüz...
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 6
Yorum
yyy kalibina yazik adam diye geziyorsun salliyamadinmi 2-3 tane su haline bak tühh
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 6
Yorum
namık 1 odada 20 dakika kalacaktın da niye dayak yedin ?
Beşiktaş'ta zemin çalışmaları sonuç vermeye başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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