Beşiktaş'ta zemin çalışmaları sonuç vermeye başladı – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    'ta zemin çalışmaları sonuç vermeye başladı

    Beşiktaş'ta zemin çalışmaları sonuç vermeye başladı

    Sezon başından beri ciddi eleştirilere sebep olan zemininde çalışmalar devam ediyor.

    Sezon başından beri ciddi eleştirilere sebep olan zemininde çalışmalar devam ediyor. Takımın pas oyununa ciddi anlamda zarar veren zeminden dolayı sezon başından beri yönetimi tepkiler sürüyordu. Milli ara ile Vodafone Park çimleri için tempolu bir çalışmaya giren yönetimi, çalışmalarda bir hayli yol kat etti. Vodafone Park'ın zemini eski günlerine oldukça yaklaştı.




    1. 12.10.2018 18:17
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