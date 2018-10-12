Beşiktaş dayanıklılık ve kondisyon çalıştı
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    dayanıklılık ve kondisyon çalıştı

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> dayanıklılık ve kondisyon çalıştı

    , Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör yönetiminde yapılan antrenman kuvvet, dayanıklılık ve kondisyon çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının yer aldığı program değişmeli olarak uygulandı. Antrenman dar alanda oyun çalışması ile sona erdi.

    Antrenmana milli takımlarda olan Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Enzo Rocco, Pepe, Ryan Babel, Güven Yalçın, Utku Yuvakuran ve Dorukhan Toköz katılmadı.

    , hazırlıklarına bu akşam saat 17.00'de basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 12.10.2018 13:14
    2. Güncelleme: 12.10.2018 13:21
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