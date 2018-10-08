Guti'den Şenol Güneş'e övgü – Fotomaç – 08 Ekim 2018
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    Guti'den 'e övgü

    Guti'den Şenol Güneş'e övgü

    'ın yardımcı antrenörü , hakkında 'Uzun yıllara dayanan tecrübesi olan müthiş bir teknik direktörle çalışıyorum. Olumlu şeyler ediniyorum' diye konuştu.

    'ın yardımcı antrenörü , siyah-beyazlıların teknik direktörü için "Müthiş bir teknik direktörle çalışıyorum." dedi.

    Guti, İspanya'nın başkenti Madrid'de katıldığı UEFA kursu sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    Teknik direktör olarak kendini geliştirmek için Beşiktaş'a geldiğini aktaran Guti, kariyer planına ilişkin "Acele etmemek gerekir. Mevcut durumumdan memnunum ancak futbolda ne olacağı asla bilinmez. Yine de şu anki önceliğim orada (Türkiye) olmak." ifadesini kullandı.

    Türkiye tecrübesini "fevkalade" olarak tanımlayan ve Şenol Güneş ile çalışmaktan memnun olduğunu belirten Guti, "Uzun yıllara dayanan tecrübesi olan müthiş bir teknik direktörle çalışıyorum. Olumlu şeyler ediniyorum." diye konuştu.

    Guti, İspanya ekiplerinden 'in 19 yaş altı takımını çalıştırırken sezon başında siyah-beyazlılarda yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.

    İspanyol antrenör Guti, futbolculuk kariyerinde 2010-2011 yıllarında Beşiktaş'ta da forma giymişti.

    1. 8.10.2018 16:27
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