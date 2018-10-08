Guti'den Şenol Güneş'e övgü
Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Guti Hernandez, Şenol Güneş hakkında 'Uzun yıllara dayanan tecrübesi olan müthiş bir teknik direktörle çalışıyorum. Olumlu şeyler ediniyorum' diye konuştu.
Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Guti Hernandez, siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş için "Müthiş bir teknik direktörle çalışıyorum." dedi.
Guti, İspanya'nın başkenti Madrid'de katıldığı UEFA kursu sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Teknik direktör olarak kendini geliştirmek için Beşiktaş'a geldiğini aktaran Guti, kariyer planına ilişkin "Acele etmemek gerekir. Mevcut durumumdan memnunum ancak futbolda ne olacağı asla bilinmez. Yine de şu anki önceliğim orada (Türkiye) olmak." ifadesini kullandı.
Türkiye tecrübesini "fevkalade" olarak tanımlayan ve Şenol Güneş ile çalışmaktan memnun olduğunu belirten Guti, "Uzun yıllara dayanan tecrübesi olan müthiş bir teknik direktörle çalışıyorum. Olumlu şeyler ediniyorum." diye konuştu.
Guti, İspanya ekiplerinden Real Madrid'in 19 yaş altı takımını çalıştırırken sezon başında siyah-beyazlılarda yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.
İspanyol antrenör Guti, futbolculuk kariyerinde 2010-2011 yıllarında Beşiktaş'ta da forma giymişti.
- 8.10.2018 16:27
-
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Karakter koyduk"
Toplam 7
Yorum
ADANALI Beşiktaşın oyunundan mutlu olan bir taraftar var mı?
-
Mecnun Otyakmaz: Umarım Fenerbahçe...
Toplam 2
Yorum
40.yılık fener bahçeliyim merak etme başkan busene fener bahçeyi yenmeyeni takım saymıyorlar sivas 3. fb 0
-
İsyan ettiren pozisyonlar!
Toplam 13
Yorum
Osmanlı Kartalı Pozisyona penaltı veren ümit özkürt, uğur ve erman toroğlu. Aldığınız paralar size ilaç parası olur inşallah, ahlaksızlar.
Guti'den Şenol Güneş'e övgü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.