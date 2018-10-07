AA muhabirine açıklamalarda bulunan Albayrak, "Çekişmeli ve sert bir maç olmuş, olabilir. Maçın ardından Konyaspor'un antrenörü Haldun Üstel ve menajer Taner Ay direkt oyuncularımıza yumruk atarak vuruyor. Çocuklardan birinin dudağı patlamış, diğerinin burnu kanamış. Bu kabul edilemez. Beşiktaş Kulübü olarak bu işin peşini bırakmayacağız ve davacı olacağız." diye konuştu.

Beşiktaşlı futbolcular Yusuf Can Abay ve Hazar Torunoğulları'nın rapor alacaklarını ve hukuki süreci başlatacaklarını belirten Metin Albayrak, "Böyle bir şeyi eğitimci olarak altyapının başındaki insanların yapıyor olması kabul edilemez. Güvenlik zaafiyeti de var. Görüntüler mevcut, taraftarlar da galeyana geliyor. Böyle insanların hiçbir yerde çalışmaması lazım. Federasyon bu işe karışanların lisansını iptal etmeli." değerlendirmesinde bulundu.