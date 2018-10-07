Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak'tan saldırı açıklaması: "Bu işin peşini bırakmayacağız ve davacı olacağız" – Fotomaç – 07 Ekim 2018
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak'tan saldırı açıklaması: "Bu işin peşini bırakmayacağız ve davacı olacağız"

    Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak'tan saldırı açıklaması: "Bu işin peşini bırakmayacağız ve davacı olacağız"

    Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak, 21 Yaş Altı Ligi'nde oynanan ve 'un 3-2 kazandığı maçın ardından çıkan olaylar nedeniyle davacı olacaklarını söyledi.

    AA muhabirine açıklamalarda bulunan Albayrak, "Çekişmeli ve sert bir maç olmuş, olabilir. Maçın ardından 'un antrenörü Haldun Üstel ve menajer Taner Ay direkt oyuncularımıza yumruk atarak vuruyor. Çocuklardan birinin dudağı patlamış, diğerinin burnu kanamış. Bu kabul edilemez. Beşiktaş Kulübü olarak bu işin peşini bırakmayacağız ve davacı olacağız." diye konuştu.

    Beşiktaşlı futbolcular Yusuf Can Abay ve Hazar Torunoğulları'nın rapor alacaklarını ve hukuki süreci başlatacaklarını belirten Metin Albayrak, "Böyle bir şeyi eğitimci olarak altyapının başındaki insanların yapıyor olması kabul edilemez. Güvenlik zaafiyeti de var. Görüntüler mevcut, taraftarlar da galeyana geliyor. Böyle insanların hiçbir yerde çalışmaması lazım. Federasyon bu işe karışanların lisansını iptal etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 7.10.2018 18:54
    2. Güncelleme: 7.10.2018 18:55
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