Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak'tan saldırı açıklaması: "Bu işin peşini bırakmayacağız ve davacı olacağız"
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak, 21 Yaş Altı Ligi'nde oynanan ve Konyaspor'un 3-2 kazandığı maçın ardından çıkan olaylar nedeniyle davacı olacaklarını söyledi.
AA muhabirine açıklamalarda bulunan Albayrak, "Çekişmeli ve sert bir maç olmuş, olabilir. Maçın ardından Konyaspor'un antrenörü Haldun Üstel ve menajer Taner Ay direkt oyuncularımıza yumruk atarak vuruyor. Çocuklardan birinin dudağı patlamış, diğerinin burnu kanamış. Bu kabul edilemez. Beşiktaş Kulübü olarak bu işin peşini bırakmayacağız ve davacı olacağız." diye konuştu.
Beşiktaşlı futbolcular Yusuf Can Abay ve Hazar Torunoğulları'nın rapor alacaklarını ve hukuki süreci başlatacaklarını belirten Metin Albayrak, "Böyle bir şeyi eğitimci olarak altyapının başındaki insanların yapıyor olması kabul edilemez. Güvenlik zaafiyeti de var. Görüntüler mevcut, taraftarlar da galeyana geliyor. Böyle insanların hiçbir yerde çalışmaması lazım. Federasyon bu işe karışanların lisansını iptal etmeli." değerlendirmesinde bulundu.
- 7.10.2018 18:54
- Güncelleme: 7.10.2018 18:55
-
"Bir aslan asla ölmez"
Toplam 1
Yorum
fenerbahçeli seni klube sokmam aslan parçası tek üzüldüğüm nokta volkan yoksa takımın yarısı gitse kadro dışı kalsa umurumda değil ne verdiniz takıma boş
-
Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır ve VAR göndermesi!
Toplam 1
Yorum
can acısı bu adam resmen idda oynamassa bu kadar hakarete varan sözler söylemez mhk ve hakeme !!! dava acılsa kaybeder KESİN
-
Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak'tan saldırı açıklaması: "Bu işin peşini bırakmayacağız ve davacı olacağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.