Şenol Güneş: "Kazanmak için çıkacağız" – Fotomaç – 04 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ekim 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    : "Kazanmak için çıkacağız"

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>: "Kazanmak için çıkacağız"

    , “Kendimizi güçlü hissediyoruz. Malmö karşısında sahaya mutlak 3 puan için çıkacağız” dedi.

    Beşiktaş Teknik Direktörü , Malmö karşısında kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi. Malmö maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Güneş, "Kazanmak için sahaya çıkacağız. Liginde başarılı olmaya çalışan bir takım Malmö. Takım oyununu iyi oynuyorlar. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Kendimizi güçlü hissediyoruz. , büyük ihtimal sahada olacak ama Quaresma ile ilgili henüz karar vermedim. Antrenmandan sonra vereceğim. Fikstür konusunda ayrıcalık istemiyoruz. Adaletli bir şekilde fikstür organize edilmeli. Zengin bir kadroya sahibiz" şeklinde konuştu.
    1. 4.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    : "Kazanmak için çıkacağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN