Derneklerden özel ziyaret – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    Derneklerden özel ziyaret

    Derneklerden özel ziyaret
    'nin çeşitli illerinden gelen dernekler, Başkan 'ı Vodafone Park'taki makamında ziyaret etti. Ziyarette, Orman yönetiminin yeni İkinci Başkanı ile birlikte yöneticiler Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Hüseyin Mican ve de yer aldı.
    1. 4.10.2018
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