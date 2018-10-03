TOFAŞ ULEB Avrupa Kupası’na mağlubiyetle başladı
Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu ilk hafta karşılaşmasında TOFAŞ, deplasmanda Almanya’nın Alba Berlin takımına 107-91 yenildi.
Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu ilk hafta karşılaşmasında TOFAŞ, deplasmanda Almanya'nın Alba Berlin takımına 107-91 yenildi.
Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Alba Berlin, ilk periyodu 30-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı düşüren TOFAŞ, soyunma odasına 55-54 geride gitti.
Çekişmeli geçen üçüncü çeyreği TOFAŞ, 75-74 önde tamamladı. Son periyotta ise etkili oyun sergileyen Alba Berlin, karşılaşmadan 107-91 galip ayrıldı.
Bu sonuçla TOFAŞ, ULEB Avrupa Kupası'nda sezona mağlubiyetle başladı.
Ev sahibi ekipte Niels Giffey ve TOFAŞ'ta Demonte Harper, 20'şer sayıyla en skorer oyuncular oldu.
- 3.10.2018 07:50
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Ali Koç'tan Fenerbahçe'de kriz itirafı!
Toplam 4
Yorum
erol sen adamın elıne dogru duzgun malzeme vermezsen sonuc husran olur adam gıbı stoper almaz adam gıbı ortsaha almazsan sonuc bu olur
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Ali Koç'tan Fenerbahçe'de kriz itirafı!
Toplam 4
Yorum
fb_44 Başkan masalları bırakta artık icraat yap yoksa cocunla birlikte seninde suyun ısınıyor.. aziz başkanı şimdiden arar olduk!!
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Ali Koç'tan Fenerbahçe'de kriz itirafı!
Toplam 4
Yorum
Aslan Fenerin recetesi belli futbolu Selim ve Ridvana birakacaksin ve teknik adam olarakta FBli birini getireceksin YALI COCUGU
TOFAŞ ULEB Avrupa Kupası’na mağlubiyetle başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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