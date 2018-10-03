TOFAŞ ULEB Avrupa Kupası’na mağlubiyetle başladı – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    ULEB ’na mağlubiyetle başladı

    <a href="/index/tofas?id=12b12d26-de35-4e9d-910a-25894fb7ee85" class="" rel="tag">TOFAŞ</a> ULEB <a href="/index/avrupa-kupasi?id=eabfe2e9-df80-4c28-a67a-eec0cbe5de5a" class="" rel="tag">Avrupa Kupası</a>’na mağlubiyetle başladı

    Basketbol ULEB B Grubu ilk hafta karşılaşmasında , deplasmanda ’nın takımına 107-91 yenildi.

    Basketbol ULEB B Grubu ilk hafta karşılaşmasında , deplasmanda 'nın takımına 107-91 yenildi.

    Berlin'deki Arena'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan , ilk periyodu 30-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı düşüren , soyunma odasına 55-54 geride gitti.

    Çekişmeli geçen üçüncü çeyreği TOFAŞ, 75-74 önde tamamladı. Son periyotta ise etkili oyun sergileyen Alba Berlin, karşılaşmadan 107-91 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla TOFAŞ, ULEB 'nda sezona mağlubiyetle başladı.

    Ev sahibi ekipte Niels Giffey ve TOFAŞ'ta Demonte Harper, 20'şer sayıyla en skorer oyuncular oldu.

    1. 3.10.2018 07:50
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