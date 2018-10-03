Çilingir Ljajic
Siyah-beyazlılar, İsveç ekibine karşı orta alanda pas trafiği ile öne çıkacak. Adem Ljajic, Oğuzhan ve Medel’le birlikte takımı yönetecek isim olacak.
SKORER GOLCÜ LARİN KULÜBEDE
Sakatlık ve kart cezası sebebiyle Spor Toto Süper Lig'de oynadığı Kayserispor maçında ideal 11'inden uzak kalan Beşiktaş; yarın akşamki zorlu mücadelede Gökhan Gönül - Pepe - Vida - Caner'den oluşan savunma dörtlüsüne dönecek. Beşiktaş'ın hücum hattında kanatlarda Ricardo Quaresma ve Ryan Babel'in görev yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. İleri uçta Vagner Love'ın moralinin yüksek olması, Brezilyalı golcüyü bir adım öne çıkartıyor. Tecrübeli teknik adam, Avrupa Kupaları'nda 7 maçta 3 gol atan Cyle Larin'i kulübede tutacağı, skorun durumuna göre sahaya süreceği ifade edildi.
ADEM FORVETLERE SESLENDİ: "İLETİŞİM KURMALIYIZ"
Siyah-beyazlıların yeni transferi Adem Ljajic, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Dergisi'ne konuşan Sırp oyuncu, forvet oyuncularından beklentilerini, "En büyük beklentim; oyuna katılabilen, ikiye birlerde pas alışverişinde bulunabilen özellikte olmaları. Herkes tabii ki forvetlerden gol bekler. Ben Higuain gibi, Benzema gibi orta saha oyuncularıyla iletişim kurabilen forvetlerle oynamayı daha çok seviyorum" diyerek açıkladı
"TARAFTAR TETİKLİYOR"
Futbol yaşamında büyük derbilerde forma giydiğini belirten Ljajic şöyle devam etti: "F.Bahçe ile oynadığımız derbinin atmosferi inanılmaz güzeldi. O atmosferi yaşamaktan oldukça keyif aldım. "Beşiktaş'taki taraftarın bizlere sunduğu atmosfer Sırbistan'daki gibi heyecan verici. Taraftarlar doksan dakika durmuyorlar. Bu bir futbolcunun maça tamamen konsantre olması için çok iyi bir tetikleyici etki yapıyor."
"İDOLÜM SASA İLİÇ"
Eski Yugoslavya'da çok büyük oyuncular yetişti. Çok büyük karakterli oyuncular arasında birçok önemli futbolcu hepimize esin kaynağı oldu. Ama benim çocukluğumda en büyük idolüm şu anda tekrar Partizan'a dönen Sasa İliç'ti. Şu anda 22 numaralı formayı giymemin sebebi odur.
"TRİBÜNDEN GELDİM"
Küçükken Partizan taraftarıydım. Tribüne gidiyor, maçları kaçırmıyordum. Hayattaki en büyük idealim Partizan forması giymekti ve bunu başardım. Önce altyapıda sonra A takım seviyesinde. İtalya'da oynadım, büyük kulüplerin formasını giydim. Şimdi de büyük bir takımın oyuncusuyum.
- 3.10.2018
-
Ali Koç'tan Fenerbahçe'de kriz itirafı!
Toplam 1
Yorum
Hayaller ve masallar Başkan özetle diyor ki futbolu boşverin basketbol ve voleybol seyredin futbol işini biz beceremedik. Bu sene hedef küme düşmemek.
-
Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"
Toplam 1
Yorum
Şampiyon GALATSARAY Hertürlü alıcaz bu maç bizde.
-
Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Toplam 3
Yorum
Kagan Haydi be Galatasaray bu sene güldür yüzümüzü birkere ya cok mu istedik sizden
Çilingir Ljajic haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.