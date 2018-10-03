Çilingir Ljajic
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Çilingir Ljajic

    Çilingir Ljajic

    Siyah-beyazlılar, ekibine karşı orta alanda pas trafiği ile öne çıkacak. , Oğuzhan ve ’le birlikte takımı yönetecek isim olacak.

    'ta tüm gözler yarın deplasmanda oynanacak Malmö maçına çevrildi. UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçında Sarpsborg'u Vodafone Park'ta Babel, Roco ve Lens'in golleriyle 3-0 mağlup eden , 'deki zorlu mücadeleyi de kazanarak ikide iki yapmak istiyor. Teknik direktör Güneş'in karşılaşmaya hücum gücü yüksek bir 11'le başlaması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, ekibine karşı orta alanda pas trafiği ile öne çıkmayı hedefliyor. 'ın yeni transferi 'in, Oğuzhan ve 'le beraber maça başlaması durumunda takımı yönetecek isim olarak öne çıkacağı ifade edildi.

    SKORER GOLCÜ LARİN KULÜBEDE
    Sakatlık ve kart cezası sebebiyle 'de oynadığı maçında ideal 11'inden uzak kalan ; yarın akşamki zorlu mücadelede - Pepe - Vida - Caner'den oluşan savunma dörtlüsüne dönecek. Beşiktaş'ın hücum hattında kanatlarda ve 'in görev yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. İleri uçta Vagner Love'ın moralinin yüksek olması, Brezilyalı golcüyü bir adım öne çıkartıyor. Tecrübeli teknik adam, Avrupa Kupaları'nda 7 maçta 3 gol atan Cyle Larin'i kulübede tutacağı, skorun durumuna göre sahaya süreceği ifade edildi.

    ADEM FORVETLERE SESLENDİ: "İLETİŞİM KURMALIYIZ"
    Siyah-beyazlıların yeni transferi , çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Dergisi'ne konuşan Sırp oyuncu, forvet oyuncularından beklentilerini, "En büyük beklentim; oyuna katılabilen, ikiye birlerde pas alışverişinde bulunabilen özellikte olmaları. Herkes tabii ki forvetlerden gol bekler. Ben Higuain gibi, Benzema gibi orta saha oyuncularıyla iletişim kurabilen forvetlerle oynamayı daha çok seviyorum" diyerek açıkladı

    "TARAFTAR TETİKLİYOR"
    yaşamında büyük derbilerde forma giydiğini belirten Ljajic şöyle devam etti: "F.Bahçe ile oynadığımız derbinin atmosferi inanılmaz güzeldi. O atmosferi yaşamaktan oldukça keyif aldım. "Beşiktaş'taki taraftarın bizlere sunduğu atmosfer Sırbistan'daki gibi heyecan verici. Taraftarlar doksan dakika durmuyorlar. Bu bir futbolcunun maça tamamen konsantre olması için çok iyi bir tetikleyici etki yapıyor."

    "İDOLÜM SASA İLİÇ"
    Eski Yugoslavya'da çok büyük oyuncular yetişti. Çok büyük karakterli oyuncular arasında birçok önemli futbolcu hepimize esin kaynağı oldu. Ama benim çocukluğumda en büyük idolüm şu anda tekrar Partizan'a dönen Sasa İliç'ti. Şu anda 22 numaralı formayı giymemin sebebi odur.

    "TRİBÜNDEN GELDİM"
    Küçükken Partizan taraftarıydım. Tribüne gidiyor, maçları kaçırmıyordum. Hayattaki en büyük idealim Partizan forması giymekti ve bunu başardım. Önce altyapıda sonra A takım seviyesinde. İtalya'da oynadım, büyük kulüplerin formasını giydim. Şimdi de büyük bir takımın oyuncusuyum.
    1. 3.10.2018
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