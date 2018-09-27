Adriano seferberliği – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    seferberliği

    <a href="/index/adriano?id=db796b06-12e5-4e9d-b93c-77d87366faa8" class="" rel="tag">Adriano</a> seferberliği

    Caner'in derbi sonunda gördüğü ile cezalı duruma düşmesi sonrası forma 'ya kaldı.

    Caner'in derbi sonunda gördüğü ile cezalı duruma düşmesi sonrası forma 'ya kaldı. 'in, Sarpsborg ve Fener maçlarında sakatlığı nedeniyle oynayamayan sambacı için sağlık ekibiyle görüştüğü bildirildi. Usta hocanın, tecrübeli sol bekin, cumartesi günkü maçına yetiştirilmesini istediği kaydedildi.

    1. 27.9.2018
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