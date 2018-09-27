Caner'in derbi sonunda gördüğü kırmızı kart ile cezalı duruma düşmesi sonrası forma Adriano'ya kaldı. Şenol Güneş'in, Sarpsborg ve Fener maçlarında sakatlığı nedeniyle oynayamayan sambacı için sağlık ekibiyle görüştüğü bildirildi. Usta hocanın, tecrübeli sol bekin, cumartesi günkü Kayserispor maçına yetiştirilmesini istediği kaydedildi.