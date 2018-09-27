Adriano seferberliği
Caner'in derbi sonunda gördüğü kırmızı kart ile cezalı duruma düşmesi sonrası forma Adriano'ya kaldı.
Caner'in derbi sonunda gördüğü kırmızı kart ile cezalı duruma düşmesi sonrası forma Adriano'ya kaldı. Şenol Güneş'in, Sarpsborg ve Fener maçlarında sakatlığı nedeniyle oynayamayan sambacı için sağlık ekibiyle görüştüğü bildirildi. Usta hocanın, tecrübeli sol bekin, cumartesi günkü Kayserispor maçına yetiştirilmesini istediği kaydedildi.
- 27.9.2018
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 31
Yorum
FB 14 senedir istatistik çıkartıyorsunuz da ne oluyor sonuç aynı :)
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Hücum ve savunma uyarısı
Toplam 1
Yorum
1461 Trabzon Hocam, bizim gençlere, orta sahadan topu alıp rakip kaleye gol yaptığın videoları gösterde, kendilerine sizi örnek alsınlar.
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‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 13
Yorum
Bence Umut Nayir yada Pektemek Bile daha iyi oynardi ! Sahte Forvetle oynadik !
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